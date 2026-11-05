Seis perros han sido atacados con armas de fuego; dos murieron. La violencia en Sinaloa también ha tenido consecuencias para los animales.

Durante este periodo, seis perros han sido atacados directamente con armas de fuego, de los cuales dos murieron a consecuencia de las heridas; así lo dio a conocer Marisela Castaños, fundadora de la Fundación Balto y Togo.

Uno de los casos es el de Firulais, un perrito que perdió la vida durante un ataque armado. Debido a que el animal murió en un hecho violento, las autoridades tuvieron que seguir un protocolo legal para documentar lo ocurrido.

Su cuerpo fue levantado por personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) antes de ser entregado a sus dueños.

Sí, resultó ser víctima colateral de un ataque armado. Se tiene que llevar la investigación y todo esto está documentado. — Marisela Castaños

Pinto se salva de una bala perdida

Entre los casos que han atendido también está el de Pinto, un perrito que logró sobrevivir y actualmente se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con la activista, existe la posibilidad de que vuelva a caminar si después de la operación recibía las terapias necesarias.

Aumentan los casos de animales víctimas de la violencia en Sinaloa

Castaños alertó sobre los casos de animales que han perdido la vida en circunstancias relacionadas con la violencia armada en el estado.

De acuerdo con los datos compartidos por la fundadora de la Fundación Balto y Togo, desde el repunte de la violencia en 2024 se registraron ocho casos; en 2025 fueron cinco y durante 2026 ya se han reportado varios casos.

Las cifras reflejan cómo los hechos violentos también alcanzan a los animales, que pueden convertirse en víctimas colaterales de los ataques armados en Sinaloa.