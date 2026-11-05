Yeraldine Bonilla regresa al Congreso de Sinaloa tras su renuncia a la gubernatura interina

Yeraldine Bonilla retoma a partir de este jueves sus funciones legislativas en el Congreso del Estado de Sinaloa. La legisladora se había separado de su curul el 24 de octubre de 2025 para asumir la titularidad de la Secretaría General de Gobierno dentro del gabinete estatal de Rubén Rocha Moya. Sin embargo, su paso por el Poder Ejecutivo estatal estuvo marcado por una encomienda de máxima relevancia política al asumir posteriormente la gubernatura interina de la entidad durante un periodo de 112 días.

El arribo de Bonilla al gobierno sinaloense se produjo en un contexto de profunda inestabilidad institucional y política. La salida de Rubén Rocha Moya de la gubernatura estuvo precedida por una escalada de señalamientos y presiones derivadas de la crisis de seguridad que azotó al estado, así como por las investigaciones y cuestionamientos sobre presuntos vínculos y omisiones frente a grupos del crimen organizado. Ante el quiebre de la gobernabilidad y la creciente exigencia de rendición de cuentas, Rocha Moya dejó el cargo, lo que obligó al Poder Legislativo a activar los mecanismos constitucionales para garantizar la continuidad administrativa del estado.

¡Otra salida en #Sinaloa! 🔴



Yeraldine Bonilla presentó su renuncia como secretaria general de Gobierno de Sinaloa, luego de ser la primera mujer en asumir temporalmente la gubernatura del estado.⁣

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Bonilla llegó al cargo tras la licencia de Rubén Rocha Moya (@rochamoya_),… pic.twitter.com/PIjQ3iiKeP — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 5, 2026

Un perfil surgido de las bases de Morena que asumió el mando estatal

En medio de la incertidumbre política, el Congreso local designó a Yeraldine Bonilla para conducir las riendas del estado como gobernadora interina. Bonilla, quien inició su trayectoria en el ámbito público en 2018 al obtener una diputación de representación proporcional mediante el sistema de tómbola de Morena, pasó de ser una figura emergente de las bases partidistas a encabezar el Ejecutivo sinaloense en uno de sus momentos más críticos.

Tras concluir el periodo asignado para el interinato y cerrar su etapa dentro del gabinete estatal, Bonilla se reincorpora al trabajo parlamentario en el Congreso local. Su regreso a la legislatura se da en una coyuntura donde el oficialismo busca reagrupar sus fuerzas en la entidad y hacer frente al impacto político generado por la desconfianza que dejó la administración anterior.