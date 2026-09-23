¡Van contra cárteles mexicanos! Esta es la lista de organizaciones señaladas como narcoterroristas por el Escudo de las Américas

La iniciativa Escudo de las Américas anunció su primera acción conjunta contra 24 organizaciones que sus países participantes identifican como grupos narcoterroristas; entre ellas aparecen siete cárteles mexicanos, incluidos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa y Cártel del Golfo.

La declaración fue difundida el 22 de septiembre de 2026 y establece que los gobiernos participantes pretenden aplicar, conforme a sus respectivas leyes, medidas como el congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visado para integrantes, asociados y simpatizantes, además de responsabilidad penal para quienes proporcionen apoyo material o logístico a estos grupos.

¿Qué cárteles mexicanos aparecen en la lista?

El documento incluye a organizaciones criminales de distintos países del continente; en el caso de México, los grupos señalados son Cárteles Unidos, Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana, Cártel del Noreste, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa y Los Viagras.

La relación también contempla al Cártel de Juárez (La Línea), por lo que son varias las estructuras mexicanas incluidas dentro de las 24 organizaciones mencionadas en la declaración conjunta.

La lista completa de las 24 organizaciones

La relación difundida por los gobiernos participantes queda integrada de la siguiente manera:



Mara Salvatrucha (MS-13)

Tren de Aragua

Cárteles Unidos

Cártel del Golfo

La Nueva Familia Michoacana

Cártel del Noreste

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Cártel de Sinaloa

Gran Grif

Viv Ansanm

Los Lobos

Los Choneros

Barrio 18

Cártel de Los Soles

Clan del Golfo

Primeiro Comando da Capital

Comando Vermelho

Chone Killers

Los Viagras

Cártel de Juárez (La Línea)

Grupos disidentes de las FARC



ELN

Sendero Luminoso

Los Tiguerones

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Los Gobiernos de los Estados Unidos de América, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, y Trinidad y Tobago declaran intención de fortalecer la resiliencia del Hemisferio Occidental a través de los tres pilares del Escudo de las Américas: https://t.co/xCYSfX3JwF — USA en Español (@USAenEspanol) September 23, 2026

¿Qué medidas contempla el Escudo de las Américas?

El acuerdo plantea una respuesta coordinada que no se limita a señalar a las organizaciones; los países participantes expresaron su intención de congelar activos, establecer restricciones de inmigración y visado y perseguir penalmente a quienes, con conocimiento, proporcionen apoyo material o logístico a estos grupos.

La estrategia también contempla un mayor intercambio de información de inteligencia, acceso a tecnologías y capacidades de seguridad, capacitación de personal y cooperación entre los gobiernos involucrados.

El siguiente paso apunta hacia la OEA

La declaración establece además la intención de presentar una solicitud formal ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para discutir la creación de un Órgano de Consulta bajo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como Tratado de Río.

De esta manera, el Escudo de las Américas plantea ampliar la coordinación entre los gobiernos participantes frente a las organizaciones incluidas en su primera lista conjunta, con acciones que abarcan seguridad, inteligencia, finanzas y cooperación multilateral.