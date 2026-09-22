México es el epicentro de la violencia de los cárteles, deben recuperar su territorio: Donald Trump en la ONU

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó que México es un territorio controlado por los cárteles del narcotráfico y urgió a que las autoridades vuelvan a tomar el control.

En un discurso desde la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el mandatario estadounidense afirmó que la “seguridad llegará a México”, aunque no detalló planes para ello.

“México es el epicentro de la violencia de cárteles, desafortunadamente. Es inaceptable para Estados Unidos compartir una frontera de 2 mil millas (3 mil 218 kilómetros) con un territorio controlado por cárteles enemigos. Así que México debe recuperar el control de su territorio de manos de los enemigos de la humanidad”, sentenció Trump.

Trump: Mexico is the epicenter of the cartel violence. It is UNACCEPTABLE for the United States to share a 2,000 mile border with a territory controlled by enemy cartels." pic.twitter.com/fZrQwn20hB — TheBlaze (@theblaze) September 22, 2026

El presidente estadounidense afirmó que tiene una buena relación con el gobierno de México y reveló que las autoridades mexicanas “tampoco quieren a los cárteles”.

