Hallan concentraciones de variante Delta en aguas residuales de Suiza

En distintas regiones de Suiza se detectó una fuerte concentración de la variante Delta de Covid-19 en aguas residuales, según lo revelaron análisis hechos por escuelas politécnicas de Zúrich y Lausana, apoyadas por el Instituto Eawag, especializado en ciencias acuáticas.

En mayo se detectó por primera vez la presencia de esta cepa en las aguas residuales del país europeo y a mediados de junio se encontró en cinco de seis estaciones de depuración de agua, según información de agencias internacionales.

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Los análisis confirmaron que la variante Delta se encontraba en el 33% de las muestras tomadas en Zúrich y en el 48% de las muestras de la región de Berna. En otras regiones, la cepa también estaba presente, pero en concentraciones menores.

La Oficina Federal de Salud Pública informó que esta variante se detectó por primera vez en Suiza a principios de abril, hasta ahora los casos confirmados relacionados con Delta representan el 10% del total de las nuevas infecciones.

Debido a la presencia de la variante Delta, las autoridades sanitarias del país europeo implementaron un plan de prevención basado en la detección de variantes, jornadas de vacunación y rastreo de casos positivos de Covid-19.

Variante Delta es la más contagiosa actualmente, dice la OMS

La variante Delta de Covid-19 no solo está presente en las aguas residuales de Suiza, es una cepa que ya se encuentra en al menos 85 países del mundo.

Por lo anterior, la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró que esta variante es la más contagiosa de todas las que se han descubierto hasta ahora.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la organización, consideró que la falta de vacunas en países pobres es un factor que aumenta la transmisión de dicha cepa, mientras que las naciones más ricas se están rehusando a compartir sus dosis.

✳️ Dadas las importantes brechas en la cobertura de la vacuna y el riesgo de infección aún inminente, es posible que ahora no sea el momento ideal para viajar, especialmente en lugares con brotes activos o donde la capacidad 🏥hospitalaria puede ser limitada -@DirOPSPAHO #COVID19 — OPS/OMS (@opsoms) June 30, 2021

Por su parte, Maria Van Kerkhove, jefa técnica de la campaña de la OMS para combatir al Covid-19, dijo que la situación global todavía es frágil y la variante Delta seguirá evolucionando, lo que pondría en duda el funcionamiento de las medidas de salud pública.

En estos momentos las medidas de salud pública y distanciamiento social funcionan, pero podría llegar el momento en que este virus evolucione y estas medidas para contrarrestarlo no lo hagan, sentenció.

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