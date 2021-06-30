Casi 2 mil escoceses dan positivo a Covid-19, tras la Euro

Autoridades sanitarias de Escocia encendieron las alertas, luego de que se identificaron casi 2 mil casos positivos de Covid-19 entre personas que asistieron a partidos y eventos relacionados a la Euro 2020.

Entre el 11 y 28 de junio, mil 991 de los 32 mil 539 residentes escoceses que dieron positivo a Covid-19 fueron identificados como asistentes a uno o dos eventos relacionados con la Euro, además de que se determinó que pudieron estar presentes en estadios y espacios públicos en el momento en el que eran más contagiosos, de acuerdo con un reporte de Public Health Scotland (Salud Pública de Escocia).

De acuerdo con las cifras presentadas por la institución, los aficionados escoceses confirmaron que asistieron a partidos en Hampden Park (Glasgow), Wembley (Londres) o a la 'fan zone' de Glasgow, además de que otros confesaron haber visto los partidos de su selección en bares o domicilios particulares, acompañados de familiares y amigos.

La preocupación aumentó luego de que se supiera que dos tercios de los contagiados, mil 294 personas, señalaron que habían viajado a Londres, Reino Unido, por algún evento relacionado con el torneo, además de los 397 asistentes que confirmaron estar presentes en el estadio de Wembley para el juego entre Escocia e Inglaterra.

Te puede interesar: Eurocopa 2020: Quedan definidos los cuartos de final, así se jugarán

Contagios de Covid-19 no inquietan a la UEFA

A pesar del creciente número de contagios por la variante Delta del Covid-19 en Inglaterra, Escocia y el resto del Reino Unido, la UEFA se ha mantenido firme en su decisión de jugar las semifinales de la Euro en Wembley.

Antes de que comenzara el torneo, la UEFA y autoridades británicas habían determinado permitir el acceso de 40 mil aficionados al estadio, pero poco después señalaron que era posible ampliar el aforo para recibir a 60 mil aficionados. Cabe destacar que el estadio Wembley, de Londres, puede recibir hasta a 90 mil personas.

Ante esta situación, Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea, dijo que tenía múltiples dudas sobre el proyecto de la UEFA, por lo que le pidió "analizar con cuidado una decisión para nada inocente".

Mario Draghi, primer ministro de Italia, también se dijo preocupado porque la etapa final de la Euro se juegue en Reino Unido, donde la última semana se han registrado más de 20 mil contagios nuevos de Covid-19 por día.

Te puede interesar: Embarazada sabía que tenía Covid-19 y organiza baby shower