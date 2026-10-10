Vecinos de alcaldías de CDMX acusan irregularidades en programa de ordenación de la Zona Metropolitana

Lo que debía ser un foro para escuchar a los ciudadanos terminó en protesta y con el bloqueo de Calzada de Tlalpan, una de las principales avenidas de la Ciudad de México (CDMX).

Vecinos de distintas alcaldías acusan irregularidades en los foros del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana, como la infiltración de personas ajenas a sus colonias.

El reclamo surge en medio de la consulta pública que busca ordenar el crecimiento y el aprovechamiento del territorio en la capital del país, el Estado de México, Hidalgo y Morelos.

El programa sometido a consulta, sostienen, es nocivo para sus bolsillos y sus propiedades.

Según el documento, las autoridades actualizarían el valor catastral de una propiedad para aproximarlo al valor comercial, lo que incrementaría el costo del predial.

Pero, además, forzarían en cierto tiempo la venta de propiedades subutilizadas, baldías o abandonadas. La consulta sobre la propuesta estará vigente hasta el 22 de noviembre.