Detienen a padres del niño hallado sin vida en carretera Casas Grandes en Ciudad Juárez

Autoridades detienen a los padres del niño de dos años que fue localizado sin vida hace una semana en un terreno del desierto sobre la carretera Casas Grandes, a la salida de Ciudad Juárez.

Detienen a los padres del menor hallado sin vida en una carretera de Ciudad Juárez

El niño fue encontrado envuelto en un costal y una cobija, con signos de haber sido atacado por animales, un hecho que generó conmoción entre la población.

Este miércoles, los presuntos responsables fueron ubicados y capturados en distintos domicilios tras un operativo realizado por agentes investigadores de delitos contra la vida.

De acuerdo con los primeros reportes, los padres se encontraban ocultos en una vivienda de la colonia Kilómetro, donde finalmente fueron detenidos.

Ambos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Chihuahua en Ciudad Juárez, donde permanecen bajo interrogatorio mientras se determina su posible responsabilidad en la muerte del menor.

Detienen a los padres del bebé hallado sin vida en el desierto



Tras el hallazgo del pequeño de 2 años en un costal sobre la carretera a Casas Grandes, autoridades de Chihuahua capturaron a los padres, quienes se escondían en distintos domicilios de Ciudad Juárez.



El caso dio un… pic.twitter.com/AJNJoRRwsj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 19, 2026

El caso tomó un giro luego de que la abuela del niño acudiera a reclamar el cuerpo tras la difusión de su fotografía para lograr su identificación.

Sin embargo, al solicitar la presencia de los padres, no pudo proporcionar información sobre su paradero, lo que encendió las alertas de las autoridades.

Durante las investigaciones también se informó que la madre del menor fue encontrada en posesión de drogas y que, al momento de su detención, tenía consigo a otro de sus hijos. El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades buscan esclarecer los hechos.

Abandono de niños en México

De acuerdo con los dato más recientes del INEGI, en México se registran miles de casos de abandono de familiares cada año, un delito que refleja la vulnerabilidad en la que pueden quedar niñas y niños.

De acuerdo con el Código Penal, el delito de abandono de personas (incluidos menores) puede castigarse con 1 a 4 años de prisión, aproximadamente, sin embargo, si el abandono pone en peligro la vida o la salud del menor, la pena puede aumentar. Por otro lado, si el abandono provoca la muerte, ya se considera un delito más grave (homicidio).