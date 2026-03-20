Se llamaba Eitan Daniel: Identifican al niño hallado sin vida en Ciudad Juárez, Chihuahua

Un niño de apenas un año y 6 meses, quien solo buscaba el amor de su madre, vivió en carne propia los abusos, el abandono y el silencio de la familia que se supone debió cuidarlo. El caso de Eitan Daniel no solo ha indignado a Ciudad Juárez, Chihuahua, sino a todo el país.

El pequeño fue localizado sin vida y con huellas de violencia en una zona desértica a las afueras de Juárez, envuelto en un costal y una cobija. Por días, permaneció sin ser identificado, pero hoy su historia tiene nombre y también culpables.

Cronología del caso Eitan Daniel en Ciudad Juárez

La noche del 10 de marzo, se reportó el hallazgo de un bulto en la carretera de Casas Grandes, a la altura del kilómetro 27. Al acudir al lugar, los policías confirmaron que se trataba del cuerpo de un bebé

Durante días, el niño permaneció en calidad de desconocido, incluso la Fiscalía del Estado pidió ayuda para dar con la familia, hasta que finalmente fue identificado como Eitan Daniel, un pequeño de solo 18 meses.

Casi una semana después, las investigaciones empezaron a revelar más detalles de la pesadilla que vivió Eitan desde sus primeros meses de vida, y todo presuntamente a manos de su madre, quien lo golpeaba y lo dejaba amarrado en el baño.

¿Qué se sabe del caso de Eitan Daniel en Ciudad Juárez?

Primeros reportes apuntan a que horas antes de la muerte del pequeño, su madre Vianey "N" l o golpeó en la cabeza. Tras el homicidio, metió al pequeño en un costal de ixtle y abordó un camión.

Gracias a cámaras de vigilancia instaladas en distintos puntos de la ciudad, se logró reconstruir el recorrido. En las imágenes se observa a la presunta asesina descender del transporte público y abandonar un bulto en las calles Ascención y Segunda.

En una conferencia de prensa, autoridades revelaron que el menor presentaba huellas de violencia extrema, con lesiones antiguas y recientes, así como indicios de una agresión sexual.

Detienen a los padres del bebé hallado sin vida en el desierto



Tras el hallazgo del pequeño de 2 años en un costal sobre la carretera a Casas Grandes, autoridades de Chihuahua capturaron a los padres, quienes se escondían en distintos domicilios de Ciudad Juárez.



El caso dio un… pic.twitter.com/AJNJoRRwsj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 19, 2026

Silencio también es abuso: Detienen a cinco familiares por la muerte de Eitan Daniel

La justicia llegó tarde para el pequeño, pero finalmente se confirmó la detención de cinco personas vinculadas al caso: la madre, el padre, la abuela, la bisabuela y un tío del menor.

De acuerdo con las declaraciones, el padre, originario de El Paso, Texas, señaló directamente a la madre como responsable del asesinato. Sin embargo, las investigaciones apuntan a que ambos habrían golpeado en repetidas ocasiones al bebé.

Mientras que, los familiares detenidos presuntamente tenían conocimiento del maltrato pero nunca intervinieron.

En medio de la investigación, se dio a conocer el rescate de otro niño, de aproximadamente 2 años y medio de edad, quien presentaba señales de posible violencia.