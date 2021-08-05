Venezuela eliminará seis ceros a su moneda a partir de octubre

El Banco Central de Venezuela (BCV) anunció la tercera reconversión monetaria en poco más de una década, lo que implica la eliminación de seis ceros a su moneda, el bolívar.

En un comunicado, el organismo emisor explicó que la nueva reconversión entrará en vigor el 1 de octubre, por lo que “todo importe monetario y todo aquello expresado en moneda nacional se dividirá entre un millón”.

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Con esta medida de eliminación de seis ceros, habrá una nueva familia de monedas y billetes cuya denominación más alta será de 100 bolívares, según lo indicado por el banco central.

El organismo emisor detalló que a partir de octubre convivirán el bolívar físico y el bolívar digital, un cambio que se apoya en la profundización y desarrollo de la economía digital del país centroamericano.

COMUNICADO OFICIAL🔵| A partir del 1° de octubre entra en vigencia el Bolívar Digital

#BCV🇻🇪 https://t.co/635uhVu1sA pic.twitter.com/aErAOUvwHL — Banco Central de Venezuela (@BCV_ORG_VE) August 5, 2021

“La introducción del bolívar digital no afecta el valor de la moneda, es decir, el bolívar no valdrá ni más ni menos, solo que para facilitar su uso se está llevando a una escala monetaria más sencilla”, precisó el Banco Central.

Según el organismo, la moneda de Venezuela, en su formato digital, reducirá los costos de transacción en la economía venezolana y facilitará la mayor conexión de la población con su signo monetario.

La introducción del bolívar digital no afectará el valor de la moneda. El cambio en la escala monetaria se apoya en la profundización y desarrollo de la economía digital.

Venezuela ha eliminado 14 ceros a su moneda a lo largo de 13 años

En marzo de este año, el organismo emisor amplió el cono monetario y emitió nuevos billetes de 200 mil, 500 mil y un millón, este último equivale a 0.25 dólares, según Reuters.

Los bolívares en efectivo dejaron de emplearse en compras de rutina y tres cuartas partes del papel moneda que circula en Venezuela se usa para cancelar el transporte público, según estimaciones de las entidades financieras.

En ocasiones, muchos recurren a sus divisas para pagos en comercios y farmacias, en una dolarización desordenada de la economía venezolana, que surgió luego de que el gobierno flexibilizara los severos controles al sector privado.

De acuerdo con Reuters, la eliminación de seis ceros se suma a otras reconversiones monetarias que ha efectuado el Banco Central de Venezuela, a lo largo de 13 años, tiempo en que se han eliminado un total de 14 ceros al bolívar.

“Ya saben: Quitarle 11 ceros en tres años a una moneda, es hacer las cosas más sencillas”, escribió en su cuenta de Twitter el economista, Luis Oliveros, quien pidió que la reconversación también traiga la actualización de las cifras macroeconómicas de Venezuela, como PIB e inflación.

Del comunicado del @BCV_ORG_VE , esta parte es maravillosa: "el bolívar no valdrá más o menos, solo que para facilitar su uso, se está llevando a una escala monetaria más sencilla".

Ya saben: Quitarle 11 ceros en tres años a una moneda, es hacer las cosas más sencillas. — Luis Oliveros (@luisoliveros13) August 5, 2021

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