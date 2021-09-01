Venezuela iniciará vacunación contra Covid-19 a niños desde 3 años

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, informó que el próximo mes comenzará la vacunación en niños de tres y hasta 18 años, esto con la finalidad de acelerar la inmunización de su población.

“A partir de octubre vamos a vacunar a la población infantil y juvenil de Venezuela de tres años a 18 años, tendremos vacunas para todos los niños, niñas y adolescentes y jóvenes, vacunas ya experimentadas y comprobadas. Porque nosotros en octubre vamos a clases presenciales”, explicó el mandatario venezolano.

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Hasta el momento, menos del 12 por ciento de la población en Venezuela ha recibido alguna vacuna. Y aunque el gobierno de Nicolás Maduro no comparte regularmente las cifras de vacunación, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), solo 3.3 millones de personas en el país ha recibido las dos dosis, lo que representa el 11.62 por ciento de la población.

Según la OPS, casi seis millones de venezolanos ya tienen la primera dosis de las vacunas Sputnik-V de Rusia y la china Sinopharm.

Venezuela ha recibido constantes críticas por manejar un plan de vacunación lento, por lo que Maduro decidió masificarlo y se propuso que, para octubre, el 70 por ciento de su población estaría inmunizada, para que en ese mismo mes los niños regresen a clases presenciales.

Sostuve una fructífera conversación con nuestro amigo y Embajador @EmbSergio en la que confirmó la reanudación de suministros de vacunas #SputnikV. Buenas noticias para nuestro pueblo. Un logro gracias a la alianza estratégica con Rusia que ha forjado el presidente @nicolasMaduro https://t.co/R6MVZa4vA1 — Felix Plasencia (@PlasenciaFelix) September 1, 2021

Reanudarán vacunación en Venezuela

Los adultos mayores de 60 años llevan meses esperando la segunda dosis de la Sputnik-V, por lo que no se ha podido avanzar en la vacunación de la población venezolana.

Ante ello, el canciller Félix Plasencia informó a través de su cuenta de Twitter que sostuvo un encuentro con el embajador ruso Sergei Melik-Bagdasarov, quien le confirmó la entrega de más vacunas que pronto llegarán a Venezuela.

“Buenas noticias para nuestro pueblo. Un logro gracias a la alianza estratégica con Rusia que ha forjado el presidente”, se lee en el mensaje.

Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que a partir del 30 de agosto que aún no se han vacunado, podrían pasar a recibir la primera dosis de su esquema de vacunación.

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