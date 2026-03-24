¿Te toca verificar el carro este mes? Centros de verificación en CDMX suspenderán actividades en abril 2026; qué fechas serán

¡Toma precauciones! La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) confirmó que los Centros de Verificación en la Ciudad de México (CDMX) suspenderán actividades durante varios días de abril 2026, pero ¿en qué fechas no habrá servicio?

Si eres de las personas que deja este trámite para los últimos días del mes, te recomendamos tomar precauciones para evitar imprevistos y multas por verificación extemporánea.

¿Qué días de abril cerrarán los verificentros en CDMX?

¡Márcalas en tu calendario! Los verificentros de la CDMX suspenderán actividades en los primeros días de abril 2026, por ello, te compartimos las fechas exactas en las que NO abrirán sus puertas.

Los Centros de Verificación en la capital del país suspenderán su servicios los próximos jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril 2026 debido por la conmemoración de Semana Santa 2026, por lo que se reanudarán actividades hasta el lunes 6 de abril de 9:00 a 14:00 horas.

Por otro lado, el Área de Atención Ciudadana y la Ofician de Partes suspenderán la atención a clientes los próximos 2 y 3 de abril 2026.

Aviso importante:



Los días 2, 3 y 4 de abril se suspenderá el servicio en los Centros de Verificación Vehicular.



Asimismo, el 2 y 3 de abril no habrá atención en el Área de Atención Ciudadana ni en la Oficialía de Partes.



Las actividades se reanudarán el 6 de abril.



Consulta… pic.twitter.com/PiZOu8oYdy — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) March 24, 2026

¿Qué pasa si mi plazo de verificación vence en los días de cierre?

¡Atención, automovilistas! Si eres de los que deja este trámite para los últimos días del mes y no alcanzaste las fechas para verificar, puedes revisar si entras en alguno de los supuestos que la SEDEMA permite para ampliar el periodo de verificación por 15 días naturales adicionales.

Estos son los casos específicos:



Rechazo en la última semana: Si llevaste tu coche en los últimos 7 días de tu periodo y te dieron "Rechazo", tienes 15 días más para arreglarlo y volver al mismo verificentro sin pagar multa.

Si llevaste tu coche en los últimos 7 días de tu periodo y te dieron "Rechazo", tienes 15 días más para arreglarlo y volver al mismo verificentro sin pagar multa. Problemas con el portal de adeudos: Si tus fotocívicas o multas económicas ya están pagadas pero el sistema no las refleja (durante la última semana de tu periodo), puedes solicitar esta prórroga.

Si tus fotocívicas o multas económicas ya están pagadas pero el sistema no las refleja (durante la última semana de tu periodo), puedes solicitar esta prórroga. Sanciones cívicas pendientes: Si el portal de la ADIP o SAF muestra bloqueos por fotocívicas en los últimos 7 días de tu periodo, tienes este margen para solventarlas.

Calendario de verificación CDMX: ¿A qué autos les toca en abril 2026?

¿Estás en la lista? El calendario de verificación vehicular los autos que deben verificar en el mes de abril 2036 en la Ciudad de México son aquellos con las siguientes características:



Engomado rojo , con terminación de placas 3 ó 4 ; tienen todo marzo y abril para verificar.

, con terminación de ; tienen todo marzo y abril para verificar. Engomado verde, con terminación de placas 1 ó 2; tienen todo abril y mayo para verificar.