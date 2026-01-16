El gobierno del Estado de México (Edomex) hizo una modificación a la verificación vehicular de 2026 , lo que ahora implica algunos ajustes para ciertos automovilistas que tienen que llevar a cabo este trámite necesario para no ser multados.

El calendario oficial para la verificación en el Edomex este 2026 quedó establecido y en este se determinó la fecha límite para que cada automovilista, según su engomado y terminación del número de placa, acuda a verificar.

Así quedó el calendario de verificación en Edomex 2026

Las fechas clave para la verificación vehicular en el Estado de México los primeros seis meses del año son las siguientes:



Engomado y terminación de placa

Mes

Fecha límite

Amarillo

5 o 6 Enero-Febrero 28 de febrero de 2026

Rosa

7 u 8 Febrero-Marzo 31 de marzo de 2026

Rojo

3 o 4 Marzo-Abril 30 de abril de 2026

Verde

1 o 2 Abril-Mayo 30 de mayo de 2026

Azul

9 o 0 Mayo-Junio 30 de junio de 2026



Edomex anuncia ajuste en la verificación vehicular 2026

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México publicó el Programa de Verificación Vehicular para el Primer Semestre del Año 2026 el 31 de diciembre de 2025.



Holograma 00

En el texto se publicó que los vehículos que obtuvieron holograma doble cero “00” en el año 2024, y la vigencia concluya en el presente semestre, deberán verificar en el periodo que corresponda conforme al último número de las placas de circulación durante el primer semestre de 2026. No obstante, ahora se ajustó y ahora deberán realizar la verificación vehicular durante el segundo semestre de 2026.



Holograma 0

Ahora el holograma cero “0” lo obtendrán los vehículos ligeros de año modelo 2006 y posteriores, con cualquier uso y que utilicen gasolina, Gas (Natural de origen o Licuado de Petróleo), que cuenten con Sistema de Control de Emisiones Contaminantes y cumplan con los Criterios de Aprobación OBD, así como los vehículos híbridos MHEV que no cumplan con el rendimiento establecido; en caso contrario, los vehículos serán sometidos a la prueba de verificación vehicular por emisiones y estos no deberán rebasar los límites máximos permisibles.

También aquellos usuarios con vehículos emplacados en el Estado de México, año modelo 2006 y posteriores que cuenten con sistemas de conversión secuencial de quinta generación de gasolina a Gas (Natural o Licuado de Petróleo), que no rebasen los límites máximos permisibles establecidos y cumplan con los Criterios de Aprobación OBD.



Holograma 1

El holograma 1 lo obtendrán los vehículos ligeros de año modelo 1994 a 2005, que no rebasen los límites máximos permisibles establecidos.

Las tres modificaciones anteriores no altera las demás disposiciones del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el primer semestre del año 2026.

¿Cuál es la multa por verificación extemporánea en Edomex en 2026?

La persona que se encuentre bajo el estatus de verificación extemporánea en el Edomex, de acuerdo con el anuncio de nuevas multas en la entidad, será multado con 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que la UMA es una referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales.

La UMA en 2026 se fijó en $117.31 pesos. El costo de la multa por verificación extemporánea en el Esatado de México es de $3 mil 519 pesos.

