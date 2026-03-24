¿Se te pasó la verificación? Los días exactos que tienes para tramitar tu multa en CDMX

Sabemos que la vida en la CDMX es una carrera contra el reloj y, a veces, la fecha de la verificación simplemente se nos escapa. Si ya te diste cuenta de que tu engomado venció, lo primero es mantener la calma: todavía puedes regularizarte, aunque tendrás que pasar por el proceso de la multa por verificación extemporánea para poder circular y acudir al centro de verificación.

Verificación extemporánea en CDMX: ¿Quiénes tienen 15 días extra para verificar sin multa?

Antes de que abras la cartera para pagar la sanción, checa si entras en alguno de los supuestos que la SEDEMA permite para ampliar el periodo de verificación por 15 días naturales adicionales. Estos casos son específicos y te pueden ahorrar un buen dinero:



Rechazo en la última semana: Si llevaste tu coche en los últimos 7 días de tu periodo y te dieron "Rechazo", tienes 15 días más para arreglarlo y volver al mismo verificentro sin pagar multa.

Si llevaste tu coche en los últimos 7 días de tu periodo y te dieron "Rechazo", tienes 15 días más para arreglarlo y volver al mismo verificentro sin pagar multa. Problemas con el portal de adeudos: Si tus fotocívicas o multas económicas ya están pagadas pero el sistema no las refleja (durante la última semana de tu periodo), puedes solicitar esta prórroga.

Si tus fotocívicas o multas económicas ya están pagadas pero el sistema no las refleja (durante la última semana de tu periodo), puedes solicitar esta prórroga. Sanciones cívicas pendientes: Si el portal de la ADIP o SAF muestra bloqueos por fotocívicas en los últimos 7 días de tu periodo, tienes este margen para solventarlas.

¿Subieron?



Las tarifas que deberás pagar por la verificación vehicular en #CDMX durante 2026.



Te contamos: https://t.co/3KtxLY5Ulg pic.twitter.com/QpO2PnQRSc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 20, 2026

Calendario de ampliación de verificación en CDMX 2026

Si cumples con lo anterior, estas son tus fechas límite definitivas para este año:

Color del Engomado Último Dígito de Placa Fecha Límite con Prórroga Amarillo 5 ó 6 15 de marzo de 2026 Rosa 7 ó 8 15 de abril de 2026 Rojo 3 ó 4 15 de mayo de 2026 Verde 1 ó 2 15 de junio de 2026 Azul 9 ó 0 15 de julio de 2026

Paso a paso para verificar (con o sin multa)

Una vez que tengas tu pago de multa extemporánea (si fue el caso) o tu certificado de rechazo, sigue este orden para que no te reboten en la fila:



Genera tu cita: Entra al portal oficial citasverificentros.cdmx.gob.mx. Recuerda que todas las entidades pueden verificar en CDMX, excepto los autos con placas del Estado de México. Prepara tus documentos: No llegues sin esto porque no habrá excepciones:

- Identificación oficial vigente.

- Comprobante de la última verificación (o el pago de la multa extemporánea).

- Tarjeta de circulación vigente.

- Copia de la factura (solo si tu coche es nuevo). La puntualidad cuenta: Llega 15 minutos antes de tu hora programada.

Ojo aquí: Antes de salir de casa, asegúrate de que tu coche esté en buenas condiciones mecánicas. Un detalle vital que muchos olvidan: el motor debe llegar a temperatura normal de operación al momento de la prueba.

📣#VocesADN #SU



¡ATENCIÓN CONDUCTORES! Fin a los hologramas exentos permanentes para vehículos híbridos en la #CDMX 🚗❌@SarahiUribeG nos explica los cambios en los lineamientos del programa de verificación vehicular y lo que esto significa para los autos híbridos👀 pic.twitter.com/qzVCq1XOlX — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 3, 2026

Costos y hologramas especiales este semestre

El costo base de la verificación para este periodo es de 5.625 veces la UMA vigente más IVA ($764 pesos). Recuerda que si tu primer intento es un "Rechazo", el segundo intento es gratuito siempre que lo hagas en el mismo verificentro.

Si tienes un vehículo eléctrico o híbrido (Categoría I y II), puedes tramitar el holograma "Exento" de forma gratuita en las áreas de atención ciudadana de los verificentros autorizados. Este beneficio es permanente para eléctricos y por 6 años (con opción a renovación) para los híbridos, lo que te quita de encima la preocupación del calendario semestral.