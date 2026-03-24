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¿Se te pasó la verificación? Los días exactos que tienes para tramitar tu multa en CDMX

No entres en pánico si olvidaste tu cita para hacer la verificación en CDMX. Aquí te explicamos el proceso para pagar tu multa extemporánea y quiénes pueden salvarse del pago con una prórroga de 15 días.

Guía de Verificación CDMX 2026: Multas, plazos y cómo obtener prórroga de 15 días
Guía de Verificación CDMX 2026: Multas, plazos y cómo obtener prórroga de 15 días|Foto: X/@JoseCelisMX

Escrito por: Carlos Alberto Pérez

Sabemos que la vida en la CDMX es una carrera contra el reloj y, a veces, la fecha de la verificación simplemente se nos escapa. Si ya te diste cuenta de que tu engomado venció, lo primero es mantener la calma: todavía puedes regularizarte, aunque tendrás que pasar por el proceso de la multa por verificación extemporánea para poder circular y acudir al centro de verificación.

Verificación extemporánea en CDMX: ¿Quiénes tienen 15 días extra para verificar sin multa?

Antes de que abras la cartera para pagar la sanción, checa si entras en alguno de los supuestos que la SEDEMA permite para ampliar el periodo de verificación por 15 días naturales adicionales. Estos casos son específicos y te pueden ahorrar un buen dinero:

  • Rechazo en la última semana: Si llevaste tu coche en los últimos 7 días de tu periodo y te dieron "Rechazo", tienes 15 días más para arreglarlo y volver al mismo verificentro sin pagar multa.
  • Problemas con el portal de adeudos: Si tus fotocívicas o multas económicas ya están pagadas pero el sistema no las refleja (durante la última semana de tu periodo), puedes solicitar esta prórroga.
  • Sanciones cívicas pendientes: Si el portal de la ADIP o SAF muestra bloqueos por fotocívicas en los últimos 7 días de tu periodo, tienes este margen para solventarlas.

Calendario de ampliación de verificación en CDMX 2026

Si cumples con lo anterior, estas son tus fechas límite definitivas para este año:

Color del EngomadoÚltimo Dígito de PlacaFecha Límite con Prórroga
Amarillo5 ó 615 de marzo de 2026
Rosa7 ó 815 de abril de 2026
Rojo3 ó 415 de mayo de 2026
Verde1 ó 215 de junio de 2026
Azul9 ó 015 de julio de 2026

Paso a paso para verificar (con o sin multa)

Una vez que tengas tu pago de multa extemporánea (si fue el caso) o tu certificado de rechazo, sigue este orden para que no te reboten en la fila:

  1. Genera tu cita: Entra al portal oficial citasverificentros.cdmx.gob.mx. Recuerda que todas las entidades pueden verificar en CDMX, excepto los autos con placas del Estado de México.
  2. Prepara tus documentos: No llegues sin esto porque no habrá excepciones:
    - Identificación oficial vigente.
    - Comprobante de la última verificación (o el pago de la multa extemporánea).
    - Tarjeta de circulación vigente.
    - Copia de la factura (solo si tu coche es nuevo).
  3. La puntualidad cuenta: Llega 15 minutos antes de tu hora programada.

Ojo aquí: Antes de salir de casa, asegúrate de que tu coche esté en buenas condiciones mecánicas. Un detalle vital que muchos olvidan: el motor debe llegar a temperatura normal de operación al momento de la prueba.

Costos y hologramas especiales este semestre

El costo base de la verificación para este periodo es de 5.625 veces la UMA vigente más IVA ($764 pesos). Recuerda que si tu primer intento es un "Rechazo", el segundo intento es gratuito siempre que lo hagas en el mismo verificentro.

Si tienes un vehículo eléctrico o híbrido (Categoría I y II), puedes tramitar el holograma "Exento" de forma gratuita en las áreas de atención ciudadana de los verificentros autorizados. Este beneficio es permanente para eléctricos y por 6 años (con opción a renovación) para los híbridos, lo que te quita de encima la preocupación del calendario semestral.

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