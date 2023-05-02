El rey Carlos III reutilizará prendas históricas para la coronación en “aras de la sostenibilidad”

El palacio de Buckingham ya tiene listo el atuendo que el rey Carlos III utilizará para la coronación en la Abadía de Westminster en Londres el próximo 6 de mayo. Se trata de unas históricas vestiduras elegidas en "aras de la sostenibilida y la eficiencia" y que están alineadas con el pensamiento de sustentabilidad ambiental que el monarca ha predicado durante décadas.

Además, parte de lo invaluable del ropaje que vestirá también reside en que es una herencia familiar, ya que las prendas fueron utilizadas pro su madre y abuelo, entre otros predecesores, en sus propias coronaciones.

Independiente de las coronas y los cetros centenarios, la prenda más antigua que el rey Carlos utilizará fue fabricada en 1821.

¿Qué prendas usará el rey Carlos en su coronación?

Entre las vestiduras que reaparecerán en el evento estará el guante de coronación hecho para su abuelo, Jorge VI. "Tenemos a este rey maravilloso, sostenible y ecológico que está reutilizando algo en lugar de tener un guante nuevo", dijo Deborah Moore, directora ejecutiva de Dents, que fabricó el guante con bordados dorados para la coronación de Jorge VI en 1937.

King Charles will re-use gold vestments worn by his mother, grandfather and great-grandfather during his #coronation

He will don the gold cloth garments, which are usually kept with the Crown Jewels at the Tower of London, during an elaborate ritual at the heart of the ceremony. pic.twitter.com/d9l1bMWQ3h — Rebecca English (@RE_DailyMail) May 1, 2023

"También es un poco de herencia, un poco de mirar hacia el pasado para nuestro rey muy moderno", dijo Moore, cuya firma también hizo el guante para la coronación de 1953 de la madre de Carlos III, la reina Isabel II.

Durante la ceremonia, el guante, hecho de cuero blanco bordado con hilo de metal dorado, se coloca en la mano derecha del monarca durante la ceremonia como un recordatorio de que el soberano debe tener cuidado al recaudar impuestos.

El rey Carlos III también usará el "Colobium Sindonis" de su abuelo, una túnica de lino blanco con un cinturón para espadas, eludiendo la tradición de hacer uno nuevo.

Otras prendas que se empleará durante el servicio de la coronación, tienen uan tradición que se remonta a hace más de 1,000 años, incluyen la Súpertunica, un abrigo largo de seda dorada con mangas que se hizo para la coronación del rey Jorge y usado por monarcas posteriores, como Isabel II.

Sobre esto llevará el Manto Imperial, hecho de tela de oro y producido originalmente para la coronación de Jorge IV en 1821.

"Son bastante pesados de llevar", dijo Caroline de Guitaut, topógrafo adjunto de las obras de arte del rey.