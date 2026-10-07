Descubrieron que había fallecido al aterrizar en Chiapas: Hallan sin vida a joven pasajera de vuelo que venía de Tijuana

Un hecho sorprendió a los pasajeros de un vuelo comercial que aterrizó en el sur de la República Mexicana. Una joven de 28 años fue localizada sin vida en su asiento al llegar al Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas.

El hallazgo ocurrió justo cuando los demás usuarios empezanab a desocupar la cabina para bajar del avión.

Esto es lo que se sabe de la sorpresiva muerte.

¿De dónde venía el avión?

La aeronave terminó su ruta habitual desde Tijuana con destino al Aeropuerto Internacional de Tapachula, en Chiapas.

Todo parecía suceder de forma normal durante el trayecto. Al momento de tocar tierra y habilitar la salida de los pasajeros, la rutina del desembarque tuvo que ser interrumpida por el hallazgo.

Así descubrieron que la joven ya no tenía signos vitales

La víctima fue identificada como Abidai "N", de 28 años de edad. Cuando la gente comenzó a levantarse de sus lugares para tomar su equipaje de mano y bajar, la joven estaba completamente inmóvil en su asiento.

Al intentar llamarla o moverla, para avisarle que ya habían llegado, pensando que estaba dormida, las personas se dieron cuenta de que no respondía a ningún estímulo.

Confirman fallecimiento de pasajera en Chiapas

Ante la alerta de la tripulación, personal del aeropuerto y paramédicos acudieron a revisar a la joven dentro del avión.

Tras hacerle la valoración médica correspondiente, los cuerpos de emergencia confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si la pasajera manifestó algún malestar físico antes de abordar o durante el viaje.

Movilización policial e investigaciones en Tapachula

El hallazgo provocó una movilización de elementos de seguridad y peritos dentro de la terminal aérea de Tapachula.

El personal capacitado acordonó el área dentro del avión para hacer el levantamiento del cuerpo y recolectar las primeras pruebas para las investigaciones.

Estudios para determinar la causa de muerte

Las autoridades abrieron las investigaciones para saber qué pasó y qué provocó la muerte durante las horas de vuelo.

Serán los exámenes y las necropsias las que determinen la causa médica que provocó el fallecimiento de la joven.