Dejó dos hijas y sospechan de su expareja: el último adiós a Jazmín Adriana tras desaparecer en Ecatepec; salió a exigir la pensión

El 27 de septiembre de 2026 desapareció en Ecatepec, Estado de México. Su familia se movilizó para encontrarla. Cerraron la Avenida Central, a la altura del Metro Río de los Remedios de la Línea B, para exigir la localización de Jazmín Adriana Méndez Contreras.

Los días pasaron y nada se sabía de ella. Conforme avanzó la investigación, la búsqueda terminó: el 1 de octubre fue localizada sin vida a más de 50 kilómetros de su casa en la colonia Estrella, donde la vieron por última vez.

Cuerpo de Jazmín Adriana fue encontrado en Valle de Chalco

Jazmín Adriana, de 38 años, era mamá de dos hijas: una de 20 y otra pequeña de dos años. Su cuerpo fue encontrado en una casa en la colonia San Miguel Xico, en Valle de Chalco.

Días antes y ante la falta de resultados por parte de las autoridades, el 29 de septiembre, familiares y personas cercanas bloquearon dicha avenida para exigir que se intensificaran las acciones para localizarla.

Esté sabado, en un inmueble en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México (CDMX), familiares y allegados le dan el último adiós.

Jazmín Adriana fue con su expareja por un adeudo de la pensión

La mujer, de acuerdo con sus familiares, acudió a buscar a su expareja para exigirle que pagara la pensión que presuntamente adeudaba.

"Ella solamente fue a buscar que le pagara la deuda que tenía, ya que dependía de ella sola (...) era una persona muy joven, con mucha vida por delante, tenía que cuidar de sus niñas; le quitó la vida. le arrebató la vida una persona inhumana que convivió con ellas y nunca se puso a pensar que a sus hijas las iba a dejar solas", relató Diana, cuñada de Jazmín Adriana, a Azteca Noticias.

Al no volver a casa, comenzaron a buscarla y la familia aportó información a las autoridades sobre el posible paradero del hombre al que iba a ver.

"Desde el domingo desapareció, (las autoridades) no nos dieron un seguimiento como tal, lo tuvimos que hacer hasta el martes, cuando hicimos el bloqueo y así fue como nos dieron seguimiento, pero aun así no se dieron los resultados que queríamos", comentó Diana.

Capturan a posibles implicados tras la desaparición de Jazmín

Por estos hechos, tres personas fueron detenidas en el inmueble donde fue encontrado el cuerpo y quedaron a disposición de la Fiscalía de Justicia de Feminicidios para determinar su situación legal como presuntos implicados.

Sin embargo, el hombre señalado por la familia como responsable de la desaparición de Jazmín no ha sido detenido, pero existe una orden de aprehensión en su contra, pero a decir de sus familiares, las autoridades no se han puesto en contacto con ellos sobre los detenidos.

Exigen que se esclarezca lo ocurrido, que se localice al hombre señalado como probable responsable y que se haga justicia por la muerte de Jazmín Adriana, caso que ahora está en manos de fiscalía.

"Esperemos que con esto, creo que era lo que querían; que mi cuñada estuviera aquí tendida para girar una orden de aprehensión contra él, no queremos que vayan a liberar a las tres personas que tienen, porque son cómplices de él, pero ninguna de ellas es la expareja de mi cuñada, ni es el culpable del feminicidio", comentó Diana, familiar de Jazmín.