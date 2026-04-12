¿Tienes un viaje en puerta? Esta es la aerolínea mexicana que suspendió vuelos por dos semanas; qué hacer si fuiste afectado

¡Atención, usuarios! Una conocida aerolínea mexicana anunció la suspensión temporal de vuelo, por lo que no habrá operaciones por dos semanas, afectando a cientos de pasajeros de un momento a otro, pero ¿qué hacer si tu viaje fue cancelado?

¿Cuál es la aerolínea mexicana que canceló los vuelos?

La aerolínea mexicana que canceló sus vuelos es Magnicharters, una empresa fundada en 1994, enfocada en ofrecer paquetes vacacionales que incluyen vuelo y hotel en distintos lugares turísticos de México, pero ¿por qué cancelaron sus actividades?

¿Por qué Magnicharters suspendió vuelos por dos semanas en abril 2026?

La razón por la que Magnicharters suspendió operaciones se debe a los problemas de logística que presentan, así lo informó la aerolínea a través de un comunicado de prensa, publicado en redes sociales.

"Debido a problemas logísticos, los vuelos programados durante las próximas dos semanas no podrán llevarse a cabo", explicó la empresa.

Estados afectados por la suspensión de vuelos Magnicharters

Los estados afectados por la cancelación de vuelos de la aerolínea mexicana, Magnicharters, son los siguientes:



Cancún

Viva Aerobús

Volaris

¿Qué hacer si tenías un vuelo programado con Magnicharters?

¡No todo está perdido! La Secretaría de infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que los viajeros que se encuentren en Cancún, Mérida y Huatulco, que ya tuvieran un vuelo programado con Magnicharters podrán acercarse a otras aerolíneas mexicanas para brindarles el apoyo correspondiente.

Las otras aerolíneas que están brindando apoyo a los afectados son: Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris.

Hasta el momento, no se han dado detalles sobre un posible reembolso para las y los usuarios afectados por la suspensión de actividades de la aerolínea.

Ante los vuelos cancelados por Magnicharters, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), da a conocer que las aerolíneas y los grupos aeroportuarios trabajan en conjunto en un plan de atención para los pasajeros en tránsito.