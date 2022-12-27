Viajeros estadounidenses varados por tormenta invernal

Miles de cancelaciones y vuelos retrasados, largas colas y equipajes perdidos en los aeropuertos complicaron a los viajeros estadounidenses durante el fin de semana de Navidad, porque una fuerte tormenta invernal paralizó las operaciones aeroportuarias en varios lugares del país.

Las interrupciones de los viajes continuaron el lunes 26 de diciembre, cuando las aerolíneas cancelaron más de 2,500 vuelos a primera hora de la tarde, según el sitio web de seguimiento FlightAware.

La más afectada fue Southwest Airlines, con unas 1,700 cancelaciones, mientras que Delta Air Lines sufría unas 250.

Los retrasos de vuelos dentro de Estados Unidos y de salida del país a causa de la tormenta llegaban a más de 4,500 a primera hora de la tarde, según FlightAware.

We continue to experience high call and social inquiry volumes. Please check your flight status and explore self-service options here: https://t.co/WIFDwb9epE pic.twitter.com/PCMDOYGHON — Southwest Airlines (@SouthwestAir) December 26, 2022

Redes se encienden por cancelaciones y retrasos

Kyle Goeke, de 29 años y cliente de Alaska Airlines, dijo que estará atrapado en Seattle durante días porque la aerolínea canceló su vuelo, previsto para el lunes a primera hora, de Seattle a Missoula, y el siguiente vuelo disponible era el miércoles.

Había viajado de Washington D.C. a Seattle a última hora del domingo y dijo que no había dormido nada durante la noche, ya que en su lugar estaba haciendo los preparativos para su estancia en Seattle.

"Por suerte, tengo un amigo en esta ciudad que me ayuda, muchos otros se han quedado solos", dijo a Reuters.

Los clientes acudieron a las redes sociales para expresar su frustración e intentar obtener respuestas de las aerolíneas sobre los vuelos en medio de la tormenta invernal.

David Sharp dijo en Twitter que su vuelo de Southwest Airlines de Denver a St Louis había sido cancelado y que el siguiente no estaría disponible hasta dentro de dos días.

Southwest Airlines dijo el lunes que se enfrentaba a un gran número de llamadas de clientes preguntando por sus viajes y que estaba "haciendo todo lo posible" para que su red volviera a la normalidad tras la tormenta invernal.

A la enorme tormenta invernal que está causando estragos en los viajes se le atribuyen al menos 55 muertes en Estados Unidos desde finales de la semana pasada, según un recuento de NBC News.