VIDEO: ¿Y la austeridad? Gobernador morenista rompe en llanto al defender sueldo de 156 mil pesos de su hija en el IMSS

El gobernador morenista de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, rompió en llanto durante una conferencia de prensa al defender el sueldo de su hija, Marcela Castro López, quien trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El mandatario fue cuestionado sobre el cargo y los ingresos de su hija, quien se desempeña como coordinadora normativa de Modernización y Competitividad del IMSS. Ante las preguntas, defendió su trayectoria profesional y rechazó haber intervenido para que obtuviera el puesto.

Así defendió Víctor Castro el sueldo de su hija

Durante la conferencia, el gobernador sostuvo que el nombramiento de Marcela Castro López fue una decisión de la institución federal y no una designación suya.

“Es por mérito propio. Los perfiles los elige el Seguro Social, no yo”, afirmó al responder sobre el salario y la posición que ocupa su hija.

En otro momento, Castro Cosío insistió en que sus hijas han acompañado su trayectoria personal y política. “Son mi orgullo de padre y me han acompañado en esta lucha siempre, siempre, siempre”, dijo.

De igual manera, el mandatario también rechazó los señalamientos dirigidos contra su familia y consideró que las críticas buscan afectarlo políticamente.

Gobernador de BCS rompe en llanto al defender el sueldazo de su hija en el IMSS El morenista Víctor Castro justificó con lágrimas los 156 mil pesos mensuales que cobra la funcionaria https://t.co/Dc1URWS6vd — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 29, 2026

¿Cuánto gana la hija de Víctor Castro en el IMSS?

De acuerdo con información de Nómina Transparente, Marcela Castro López tiene registrada una remuneración bruta mensual de 156 mil 855 pesos, mientras que su ingreso neto estimado es de 109 mil 14 pesos, después de las deducciones correspondientes. La funcionaria ocupa el cargo de coordinadora normativa de Modernización y Competitividad.

El monto generó cuestionamientos debido a que supera la remuneración reportada para su padre como gobernador de Baja California Sur. La discusión también reavivó el debate sobre la austeridad y la transparencia en los salarios de quienes trabajan en instituciones públicas.

Gobernador defiende la trayectoria profesional de su hija

Castro Cosío sostuvo que Marcela cuenta con preparación académica y experiencia profesional para desempeñar sus funciones en el IMSS. Entre los antecedentes mencionados durante la controversia se encuentran sus estudios de posgrado y su experiencia laboral con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El gobernador también recalcó que su hija trabaja para una institución federal y no para la administración estatal que encabeza.