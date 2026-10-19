Alas, música y lujo: así fue el esperado regreso del desfile de Victoria’s Secret

El desfile de Victoria’s Secret regresó este domingo con una pasarela repleta de brillo, figuras internacionales y presentaciones musicales. Tras seis años de suspensión, el espectáculo volvió a reunir a modelos experimentadas y nuevos rostros, con una de sus principales sorpresas: el célebre Fantasy Bra, valuado en más de 50 millones de dólares, que lució Kylie Jenner.

Kylie Jenner y un sostén cubierto de piedras preciosas

El sujetador destacó por su decoración con diamantes, zafiros, rubíes y otras piedras preciosas, en una de las piezas más llamativas de la noche. Kylie Jenner se convirtió en protagonista al desfilar con esta creación, que concentró las miradas durante el espectáculo.

Música y modelos de talla internacional

La música también tuvo un papel central en el regreso del desfile. Megan Moroney abrió las presentaciones musicales con su estilo country, mientras Tate McRae y la agrupación KATSEYE aportaron sus propios sonidos a la pasarela.

Entre las modelos que participaron estuvieron Bella Hadid, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Alessandra Ambrosio e Irina Shayk, quienes compartieron escenario con figuras como Elsa Hosk, Vittoria Ceretti y Devyn Garcia.

Natalia Bryant, hija de la leyenda del baloncesto Kobe Bryant, también formó parte del espectáculo, mientras Megan Thee Stallion protagonizó uno de los momentos musicales más explosivos de la velada.