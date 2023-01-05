¿Cómo fue que 'El Chapo Guzmán' pasó de ser líder del Cartel de Sinaloa a ser condenado a cadena perpetua y 30 años adicionales? Esta es la historia de la vida del narcotraficante más conocido de México.

Desde el 12 de febrero de 2019, 'El Chapo Guzmán' se encuentra condenado en Estados Unidos a cadena perpetua y 30 años adicionales, sentencia dictada por el juez federal de distrito Brian M. Cogan, por delitos relacionados con el narcotráfico, armas de fuego, drogas, lavado de dinero, entre otros.

El juicio que decidió el destino de Joaquín Guzmán Loera en la actualidad tuvo una duración de tres meses. En él se presentó evidencia y testimonios de 14 testigos cooperantes, la mayor parte de ellos miembros del Cártel de Sinaloa, quienes confesaron cómo fue que el narcotraficante lograba transportar drogas desde México hacia los Estados Unidos para los cárteles colombianos.

¿Quién es Joaquín 'El Chapo' Guzmán'?

Joaquín Guzmán Loera, nació en 1954 en La Tuna, una pequeña localidad de Sinaloa, proveniente de una familia humilde. Tiene seis hermanos menores: dos mujeres y cuatro hombres, así como tres hermanos mayores, que murieron cuando el narcotraficante aún era joven; de su infancia poco se sabe, solo que abandonó sus estudios para dedicarse a la venta de naranjas.

Sin embargo, desde los 15 años, Guzmán Loera, se dedicó al cultivo de marihuana, alentando por su tío, Pedro Avilez Pérez, misma época en la que habría recibido el apodo con el que la actualidad el mundo entero lo conoce: 'El Chapo', por su baja estatura.

Rápidamente, Guzmán' se desenvolvería en el mundo del narcotráfico, ya que trabajó de la mano de Miguel Ángel Félix Gallardo, quien era conocido como 'El Padrino', por el ser líder del negocio de la cocaína en México durante la década de los ochenta.

Tras la detención de Félix Gallardo en 1989, 'El Chapo Guzmán' tomó la decisión de mudarse a Culiacán, donde luego de la separación del Cártel Guadalajara, el narcotraficante decidió fundar el famoso Cártel de Sinaloa.

El reinado de Joaquín Guzmán Loera duraría poco menos de 4 años, puesto que a causa de su fama, fue detenido en 1993, entre la frontera de México y Guatemala, en el estado de Chiapas, su destino fue marcado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), recluyéndolo al interior del Centro Federal de Readaptación Social Nº1, donde permaneció hasta 1995.

Posteriormente, el fundador del Cártel de Sinaloa fue trasladado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, donde eran conocidos los múltiples privilegios de los que gozaba el narcotraficante.

La primera fuga de 'El Chapo Guzmán' en un carro de lavandería

El 18 de enero de 2001, después de pasar 9 años recluido, 'El Chapo' Guzmán' se escapó del penal escondido en un carro de lavandería, en la que participaron 71 personas, entre ellas, 15 funcionarios del sistema penitenciario.

Después de 7 años de libertad, el gobierno de Estados Unidos solicitó la captura y extradición de Joaquín Guzmán Loera, para enfrentar cargos de lavado de dinero y conspiración para transportar cocaína, proceso que inició desde 1995 en una corte de California.

'El Chapo Guzmán' fue recapturado en 2014, en Mazatlán, Sinaloa, por elementos de la Marina Armada de México, en cooperación con la DEA y los Marshalls de Estados Unidos, y fue recluido en El Penal de Almoloya.

Del tiempo que el narcotraficante pasó en libertad, solo existen rumores sobre su paradero, el cual, según informes de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos, México y Colombia, se encontraba viviendo en Bolivia a lado de uno de sus hijos, quien tomó clases de aviación para colaborar con su padre.

La segunda fuga de 'El Chapo Guzmán' fue por un túnel

A tan solo un año de su detención, 'El Chapo Guzmán' volvió a fugarse, esta vez, a través de un túnel. De acuerdo con los informes, poco antes de las 9 de la noche, el fundador del Cártel de Sinaloa se encontraba en el área de las duchas, misma que un pequeño muro provocaba un punto ciego en las cámaras de seguridad.

Poco duró el narcotraficante en libertad, pues el 8 de enero de 2016, fue recapturado durante un operativo de la Marina en Sinaloa, esta vez solo permanecería recluido un año en El Penal del Altiplano, porque su extradición a Estados Unidos se llevó a cabo el 20 de enero de 2017 con destino a Nueva York, sin embargo, también era solicitado en:



Texas

California

Arizona

Illinois

Florida.

En la actualidad, 'El Chapo Guzmán', quien es el reo número 89914053 en el llamado Alcatraz de las Rocosas, prisión ubicada frente a la Bahía de San Francisco, solicitó al tribunal federal de Nueva York anular su condena de cadena perpetua o celebrar una nueva audiencia, argumentando que los fiscales estadunidenses lo perjudicaron durante su juicio.

A través de un documento firmado de su puño y letra ‘El Chapo Guzmán’, pidió el mes pasado la anulación de su juicio en un documento de 13 páginas.

Detienen a hijo de ‘El Chapo Guzmán’

Luego de que ‘El Chapo Guzmán' fuera condeno a cadena perpetua más 30 años, se presume que es su hijo mayor, Iván Archivaldo, mejor conocido como ‘el Chapito’, quien quedó al mando del Cártel de Sinaloa, junto con Ismael ‘el Mayo’ Zambada, un antiguo amigo de Joaquín Guzmán Loera.

Algunas fuentes han confirmado que el Cártel de Sinaloa es manejado en conjunto de liderazgos familiares, entre quienes se encuentra Ovidio Guzmán; detenido el 17 de octubre de 2019, evento al que se le conoció como el "Culiacanazo", posteriormente fue liberado, porque “iban a morir 200 inocentes”, dijo Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El 5 de enero de 2023, Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”, fue recapturado tras un fuerte operativo en Culiacán y permanece recluido en la Ciudad de México (CDMX).

