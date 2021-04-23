La Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital del oeste de la India sufrió un incendio este viernes, el cual provocó la muerte de 13 pacientes de Covid-19.

El hospital se ubica en la ciudad costera de Virar, estado occidental de Maharashtra una de las regiones de India más afectadas por Covid-19. De acuerdo con las autoridades del hospital, el incendio comenzó en la UCI hacia las 03:00 hora local y fue controlado hasta esta mañana.

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Autoridades aún desconocen las causas del incendio, pero el director del hospital, Dilip Shah, remarcó que el siniestro fue "un accidente" y que tenían instalado un mecanismo contra incendios.

“Se han producido 13 muertes. Había 90 pacientes en nuestro hospital. Una bola de fuego se desató en la UCI y se extendió en pocos minutos”, declaró a la prensa el directo del hospital.

El incendio se produjo en el segundo piso del hospital y de inmediato los pacientes fueron reubicados porque necesitaban oxígeno.

Compensación para las familias

El primer ministro indio, Narendra Modi, escribió unas palabras en redes sociales tras lamentar el suceso.

"El incendio en el hospital (para pacientes de) Covid-19 en Virar es trágico. Condolencias a quienes perdieron a sus seres queridos. Que los heridos se recuperen pronto"

Además, anunció que habrá compensaciones de 200 mil rupias (equivalente a 2 mil 600 dólares) para las familias de las personas fallecidas y de 50 mil rupias para los heridos de gravedad.

Falla eléctrica dejó 22 muertos

Hace unos días, otros 22 pacientes con Covid-19 murieron en un hospital del estado de Maharashtra, luego de que se registrara una fuga en un tanque de oxígeno, la cual provocó una falla eléctrica y el corte de suministro de oxígeno para personas que estaban conectadas a ventiladores.

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Los hechos ocurrieron en el hospital Zakir Hussain, que es uno de los centros hospitalarios más importantes del estado de Maharashtra para atención Covid-19.

Autoridades detallaron, en sus primeros reportes, que se desconoce las causas de la fuga en el tanque de oxígeno que provocó la tragedia.

