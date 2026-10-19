Alfonso Martínez destaca seguridad en Morelia frente a la violencia en Michoacán y perfila rumbo a 2027 | VIDEO

En entrevista para Hechos AM, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, atribuyó el repunte turístico y la atracción de inversiones en la capital michoacana a la continuidad de las políticas de prevención y fortalecimiento policial implementadas durante su administración.

El presidente reconoció la persistencia de una severa crisis de violencia y extorsión que golpea a diversos municipios del estado, impulsada por la presencia de grupos delictivos en la entidad.

De cara al proceso electoral de 2027, el primer presidente municipal independiente del país planteó la necesidad de consolidar un proyecto político centrado en la pacificación y las necesidades de la población, evitando confirmar explícitamente si buscará la gubernatura de Michoacán.