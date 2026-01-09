¿Juego pesado? Alumnos patean su compañero de talla baja en CBTIS de Salina Cruz; investigan el caso

Un video que circuló rápidamente en redes sociales desató indignación, luego de que se observara a varios alumnos de un CBTIS en Salina Cruz agrediendo físicamente a un compañero de talla baja. Las imágenes, captadas dentro de lo que aparenta ser un baño del plantel, muestran empujones y cómo patean al estudiante, lo que llevó a las autoridades educativas a iniciar una investigación para esclarecer los hechos.

Compañeros graban agresión y lo suben a redes sociales

Fue a través de redes sociales que se viralizó un video en el que se observa a un estudiante con enanismo arrinconado en lo que aparentemente son los baños del plantel , mientras otro alumno lo patea en varias ocasiones.

En las imágenes también se percibe la presencia de al menos dos jóvenes más: uno que graba la agresión y otro que se cruza durante los hechos.

El video, de al menos 17 segundos de duración, muestra a los alumnos pateando a la víctima, quien intenta esquivar las agresiones.

¿Qué dicen las autoridades el plantel del CBETIS en Salina Cruz?

De acuerdo con la entrevista del medio local "Noticias de Primera Salina Cruz", al subdirector académico del plantel, los hechos captados en el video podrían haberse desarrollado en el marco de un presunto juego brusco entre alumnos.

No obstante, la crudeza de las imágenes y la condición del joven agredido han generado dudas sobre la verdadera dinámica de lo ocurrido.

"Sanción como tal no hay a los jóvenes, porque no hubo reporte, no hubo un reporte de agresión por parte de "Betito", sin embargo, si hemos tenido algunos incidentes con ellos por jugar pesado", dijo el subdirector del plantel.

El subdirector menciona que ya se inició una investigación formal y que en las próximas horas se emitirá un comunicado oficial con el objetivo de evitar desinformación o interpretaciones erróneas.

El funcionario, quien añadió que se confrontará a los estudiantes que aparecen en el video para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y evitar que el caso escale a una problemática mayor.