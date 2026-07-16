No se descarriló, solo “se movió”: las fallas del Tren Interoceánico que se quieren minimizar

No paran las mentiras alrededor del Tren Interoceánico. Está tan mal hecho que esta semana se descarriló de nuevo. El Gobierno mintió sobre la tragedia del 28 de diciembre de 2025, en la que murieron 14 personas.

Culparon al maquinista, al conductor y a un jefe de despacho. Dos de ellos estuvieron 105 días presos en la cárcel de El Amate. Seis meses después de la tragedia registrada entre Nizanda y Chivela, en Oaxaca, el tren se volvió a descarrilar.

Nuevo accidente del Tren Interoceánico vuelve a generar polémica

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informó que hubo un percance ferroviario que involucró a dos unidades articuladas de un tren de carga. También dijo que no hubo lesionados y que el personal retiró las unidades y liberó la vía.

Hoy, en Palacio Nacional, la situación se minimizó aún más. Dijeron que no se descarriló, que “se movió". Así, que “se movió". Algo similar al “desplazamiento al piso” que tuvo la grúa del Tren Insurgente.

El caso es que el Tren Interoceánico es un desastre. López Obrador dijo que el presupuesto inicial sería de 20 mil millones de pesos y, al final, se triplicó hasta llegar a casi 60 mil millones.

#descarrilamiento ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias El Tren Interoceánico volvió a registrar un descarrilamiento, el séptimo incidente desde su inauguración hace menos de tres años. Aunque esta vez no hubo personas fallecidas ni lesionadas, el accidente reabrió el debate sobre la seguridad de la Línea Z, el mantenimiento de la infraestructura. 💬 ¿Qué medidas consideras necesarias para evitar nuevos descarrilamientos? #Voces con @Anna Lu #TrenInteroceánico

“Estamos contemplando invertir en esta obra alrededor de 20 mil millones de pesos. No va a quedar esta obra inconclusa. Como hay un manejo honrado del presupuesto, el dinero rinde...” las palabras del expresidente en torno a la obra.

Bobby López Beltrán: libre de culpa pero sí partícipe del proyecto

Otra de las mentiras de López. Y, como si eso fuera poco, puso a su hijo, Bobby, como responsable honorífico de la obra: “Gonzalo ha ayudado como honorífico en el Interoceánico, pero no cobra y no va a trabajar en el gobierno”.

Eso significaba que, al igual que en el Tren Maya, entrarían amigos, familiares y socios de Bobby y Andy López Beltrán.

Lo anterior por las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias que tienen como emblema una conversación entre Amílcar Olán y un primo de los López, Pedro Salazar Beltrán.

Ahí hablan de moches para entregar materiales de menor calidad a la establecida en las normas, como por ejemplo:

“Al laboratorio hay que darle su mochada cada 3 mil metros cúbicos... Para que autoricen y ya a la chingada... Cada 3 mil metros cúbicos hacen un análisis del material que está llegando. Entonces, cada 3 mil metros cúbicos para que den su mochadita y el palomazo. Ya cuando se caiga el tren va a ser otro pedo.”.

El Gobierno insiste en que fueron errores humanos

Pero el Gobierno asegura que la obra está bien hecha; que la tragedia de 2025 y la misteriosa movida de dos unidades de carga son errores humanos.

Cerraron el caso en diciembre del año pasado con total desfachatez para no afectar a los hijos de López. Pagaron indemnizaciones y otorgaron el perdón a los empleados acusados de la desgracia.

Pese a todo, el discurso lo dictan ellos y el discurso se mantiene en un error humano, más no de fallas en la construcción o en la infraestructura del Tren Interoceánico.

