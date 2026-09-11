¡Por si se les escapaba! Mandan a más de 10 agentes para arrestar a una enfermera en Tabasco

Se necesitaron más de 10 elementos de la Guardia Nacional para detener a una enfermera de nombre Juana “N”, al interior del Centro Médico ISSET “Dr. Juan Puig Palacios”, en Villahermosa, Tabasco.

Aunque las causas de su detención no se dieron a conocer, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) aseguró que el arresto no tuvo nada que ver con su profesión o cargo que desempeña en el hospital.

VIDEO: Así fue detenida la “peligrosa” enfermera en el Centro Médico de Tabasco

En las imágenes que empezaron a circular se muestra un despliegue importante de elementos de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General del Estado y de la Marina para detener al objetivo prioritario: una enfermera identificada como Juana “N”.

Las fuerzas estatales habrían ingresado hasta el área hospitalaria para ejecutar la orden de arresto, por lo que el video grabado por pacientes del lugar no tardó en viralizarse en redes sociales.

En este se observan a los elementos rodear a la mujer, mientras una persona custodia a la enfermera, quien esposada comienza a caminar hacia la salida, seguida por todo el despliegue de elementos.

¿Por qué fue detenida la enfermera en el hospital de Tabasco?

A pesar del importante operativo, la Fiscalía del Estado de Tabasco no precisó las causas exactas por las que fue detenida la mujer dentro de las instalaciones del nosocomio.

Sin embargo, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) aseguró que no se debió a las funciones ni labores que la persona desempeña.

Pese al hermetismo, medios locales reportaron que la detención de Juana pudiera estar relacionada por el presunto incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, específicamente por no cumplir con el pago de una pensión alimenticia.

De ahí que se “justificara” el enorme operativo que incluso requirió la presencia de elementos de la Guardia y de la Marina, por si acaso la mujer intentaba darse a la fuga.

¿Se violaron protocolos por detener a la enfermera en Tabasco?

Aunque los hospitales cuentan con restricciones y protocolos específicos para la ejecución de órdenes de aprehensión dentro de sus instalaciones, en este caso no se habrían vulnerado los derechos de la enfermera y de los pacientes.

El propio ISSET confirmó que colaboró institucionalmente con las autoridades para facilitar el cumplimiento de la orden judicial.

Además, el procedimiento estaría relacionado con un asunto de carácter personal de la enfermera y no con una situación vinculada con sus funciones, servicios médicos o la operación del lugar. Aunque nada justifica la forma en que se llevó a cabo el despliegue y que ha causado controversia.