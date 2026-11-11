Nueve meses después de que una mujer fue amagada y asaltada con su mamá en su propia casa por falsos trabajadores de limpia de la Ciudad de México (CDMX), otro presunto implicado llamado Kevin “N” fue detenido después de robo ocurrido el 3 de febrero de 2026, hechos por los que otros presuntos cómplices fueron detenidos días después del asalto.

Los hechos fueron grabados por una cámara de seguridad de la casa ubicada en la colonia San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero. Los sujetos preguntaron a una de las víctimas si tenía algo de basura y se la llevarían, pero fue un engañó que acabó en un robo.

Víctimas de asalto en casa pensaron que iban a dispararles

La víctima llamada María Fernanda, contó en aquella ocasión en entrevista con Azteca Noticias, cómo sucedieron los hechos sobre avenida 661 y su esquina con la avenida 606, a unos metros de dos cámaras del C5.

La mujer estaba por entrar a su casa cerca de las 16:00 horas, pero fue amagada, maniatada y asaltada en su propia sala junto a su mamá Isabel, por falsos trabajores de limpia y creyeron que era un secuestro.

“Desde el momento en que me amagó aquí entrando al domicilio, yo pensé que me iban a secuestrar o algo porque así como me agarró, dije me van a sacar y me van a llevar a otro lado, de verdad no pensé que se fueran a meter”, contó.

Tres hombres ingresaron por la fuerza a la vivienda, donde las habrían amenazado y robado 50 mil pesos en efectivo, diversas pertenencias y un automóvil, el cual después fue abandonado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Uno de los ladrones jaló a María Fernanda tomándola por el cuello y con una pistola, la llevó hasta la puerta de la sala, mientras el cómplice esperó a un tercer sujeto, pero este sin ropa de barrendero.

Una tercera cámara grabó a uno de los delincuentes en la sala, donde estaban ambas víctimas, a quienes, de acuerdo con el testimonio de María Fernanda, las obligaron a amarrarse entre ellas mismas.

“No supe si hacerlo o no porque dije, en cualquier momento nosotras podemos huir o hacer algo para que no nos hagan daño, lo que me importaba era el bienestar de mi mamá. Me preocupaba el que le fueran a disparar o algo”, relató María Fernanda a Azteca Noticias en febrero de 2026.

Respecto al asalto de supuestos barrenderos en San Juan de Aragón, en @TuAlcaldiaGAM, Erick, hermano de María Fernanda, contó en exclusiva para Fuerza Informativa Azteca que los ladrones ya la esperaban unas casas antes.



Con engaños, le pidieron un vaso con agua y hasta se… pic.twitter.com/6I6BzYXqvQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 5, 2026

Capturan a presuntos miembros de banda que fingen ser trabajadores de limpia

Kevin “N” fue detenido por su probable participación en este robo a casa habitación, cuando tres hombres se hicieron pasar por trabajadores del servicio de limpia y aparentaban barrer la calle.

Fue aprehendido el 10 de noviembre de 2026, en la alcaldía Iztapalapa. Una de las víctimas reconoció mediante fotografías a como uno de los hombres que habría participado en los hechos.

El imputado fue trasladado al Reclusorio Norte por el delito de robo agravado calificado.

El 6 de febrero de 2026, tres días después del robo, fueron detenidos cinco personas presuntamente implicadas.

Los detenidos son presuntos integrantes de una célula delictiva conformada por familiares dedicados al robo a casa habitación y narcomenudeo en la Zona Norte, quienes usan uniformes de barrenderos de la CDMX para asaltar casas.

Se trata de Evelia “N”, de 55 años; Adriana “N”, de 61 años; Erick “N”, 38 años y un menor de 15 años, quienes fueron arrestados en la alcaldía Iztacalco.

Les aseguraron seis bolsas color negro con aparente marihuana que estaban emplayadas en plástico transparente, cuatro teléfonos celulares, dos camisolas y un pantalón color naranja, y dinero en efectivo.