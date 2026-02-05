“Pensé que nos iban a dar un tiro”: la historia del asalto en video de falsos barrenderos en San Juan de Aragón

María Fernanda estaba por entrar a su casa en la colonia San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero . Eran las cuatro de la tarde del 3 de febrero de 2026, pero terminó siendo amagada, maniatada y asaltada en su propia sala junto a su mamá por falsos barrenderos de la Ciudad de México.

Los delincuentes eran dos falsos trabajadores de limpia que, a decir de la familia de la víctima, quizá la siguieron o espiaron por la forma tan precisa en la que sabían la hora de llegada de María Fernanda.

Cámara grabó a falsos barrenderos de CDMX amagando a mujer

La calma en la familia de María Fernanda y su mamá Isabel, de 53 años, se vio interrumpida por dos falsos trabajadores de limpia y un cómplice. Los ladrones primero fingieron estar barriendo afuera de la casa localizada en la avenida 661 y su esquina con la avenida 606, a unos metros de dos cámaras del C5 de la CDMX.

Los sujetos intercambiaron algunas palabras con ella. Incluso le preguntaron si tenía algo de basura y ellos se la llevarían y si les podía regalar un vaso con agua.

Pero esto fue extraño para ella porque a esa hora no es normal que haya personal de limpia en la zona, un lugar tan transitado por alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos 1 Walter Cross Buchanan del Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Todo quedó grabado. Una vez dentro, uno de los ladrones jaló a María Fernanda tomándola por el cuello y con una pistola, la llevó hasta la puerta de la sala, mientras el cómplice esperó a un tercer sujeto, pero este sin ropa de barrendero.

Falsos barrenderos en CDMX obligaron a víctimas a amarrarse

Una tercera cámara grabó a uno de los delincuentes en la sala, donde estaban ambas víctimas, a quienes, de acuerdo con el testimonio de María Fernanda, las obligaron a amarrarse entre ellas mismas.

“No supe si hacerlo o no porque dije, en cualquier momento nosotras podemos huir o hacer algo para que no nos hagan daño, lo que me importaba era el bienestar de mi mamá. Me preocupaba el que le fueran a disparar o algo”, relató a Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Joven asaltada en su casa por falsos barrenderos, creyó que iban a llevársela

La joven de 30 años recuerda que cuando el sujeto la amagó en su casa, era una señal de que iban a secuestrarla, pero en todo momento, tuvo miedo por lo que pudieran hacerle a su mamá, la señora Isabel.

“Desde el momento en que me amagó aquí entrando al domicilio, yo pensé que me iban a secuestrar o algo porque así como me agarró, dije me van a sacar y me van a llevar a otro lado, de verdad no pensé que se fueran a meter”, contó.

María Fernanda mantuvo la calma ante el temor de cómo podrían reaccionar los asaltantes, quienes “por nervios nos hubieran dado un balazo o algo, entonces lo mejor es mantener la calma y rogarles, yo les rogaba porque no nos hicieran nada”.

La señora Isabel estaba en la cocina cuando se percató que sujetos desconocidos entraron su hija amagada. Ella corrió a tratar de salvar a su hija, pero los ladrones entraron y las sujetaron y amenazaron.

“Pensé que nos iban a dar un tiro a cualquiera de las dos o a las dos”, recuerda la señora Isabel, quien dijo estar impactada y a punto de llorar, comentó que ver a su hija encañonada fue una imagen que no olvidará; “le pusieron la pistola en la sien”.

Falsos barrenderos robaron joyas tras amagar a madre e hija

María Fernanda, recuerda su hermano Erick, salió corriendo a pedir ayuda a los vecinos y tras una llamada al 911, llegaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) unos cinco minutos después del robo, pero no lograron detener a los delincuentes.

El reporte de la policía indica que los ladrones robaron piezas de joyería y relojes, así como una automóvil propiedad de María Fernanda. Su hermano recuerda que los ladrones estaban esperándola como a unas seis casas antes de meterse con ella.

Localizan automóvil y prendas que usaron falsos barrenderos en San Juan de Aragón

Erick contó a FIA que los ladrones escaparon en el automóvil de su hermana, pero más adelante fue encontrado junto con los uniformes que usaron los ladrones, vestimenta que tenía logos del gobierno de la CDMX.

El vehículo gris, con placas de circulación del estado de Morelos y los uniformes, fue encontrado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, el cual fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales, pero de los ladrones nada se sabe.

“O la venían siguiendo de su trabajo o de plano, es gente que ya la estuvo estudiando porque se tomaron el tiempo de comprar los uniformes, de orquestarlo, y saber más o menos los tiempos de cuando llega mi hermana”, comentó Erick.

