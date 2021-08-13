Video: Con baile, talibán festeja la toma de una ciudad en Afganistán

Un talibán fue captado mientras hacía un baile, presuntamente como una forma de festejo después de tomar un edificio en Kandahar, la segunda ciudad más grande de Afganistán.

En redes sociales se compartió un video donde se observa al hombre, quien sería miembro del grupo insurgente que sigue su avance hacia Kabul, la capital afgana.

Te puede interesar: Fuerzas afganas matan a 16 talibanes en la provincia de Kandahar

En la grabación se observa que el talibán hace un baile y entona una canción, como si estuviera celebrando. Se encuentra en el interior de lo que parece una oficina, amueblada con un escritorio y sillones.

“Gobernanza de nuevo estilo. El Talibán solo puede hacer esto con un sistema, no se puede esperar nada más. La situación en todas las oficinas caídas es la misma”, escribió en Twitter el usuario que compartió el video.

Algunas partes de Afganistán experimentan un rápido retroceso después de todos los esfuerzos realizados durante los últimos 20 años.

New style governance. #Taliban can only do this with a system, nothing else can be expected. Situation in all the fallen offices are same. Some parts of #Afghanistan experience a quick reverse after the all efforts made during past 20 years. #EndProxyWarInAfghanistan #AFG pic.twitter.com/VpqunP8JaO — Kabir Haqmal (@Haqmal) August 11, 2021

Talibanes se quedan con el control de dos ciudades importantes en Afganistán

De acuerdo con medios internacionales, los talibanes ya capturaron Kandahar y Herat, dos ciudades importantes en Afganistán, la primera es considerada un centro económico y está ubicada a unos 150 kilómetros de distancia de la capital.

Según medios internacionales, los talibanes tomaron el control de la oficina del gobernador en Kandahar, el cuartel general de la policía y otros centros operativos de importancia para la ciudad.

El baile del talibán que aparece en el video podría considerarse como una muestra de alegría luego de que el grupo insurgente tomara el control de esta ciudad, que durante un tiempo funcionó como centro de operaciones militares de Estados Unidos.

Otro video que circula en Twitter muestra el momento en que, presuntamente, las fuerzas afganas de seguridad abandonan Kandahar, ante la llegada de los talibanes para quedarse con el control de este territorio.

This is how afghan forces running out of the city #Kandahar pic.twitter.com/UeDvWUY0tU — Labi (@SheikhLabi) August 13, 2021

Hasta ahora, 13 de las 34 capitales provinciales de Afganistán han sido tomadas, la mayoría de ellas quedaron bajo el control de los insurgentes desde que comenzó la retirada de las tropas estadounidenses, en mayo de este año.

En el caso de Herat, la tercera ciudad más grande del país, quedó en poder de los talibanes este jueves, luego de que tomaran el control de la oficina del gobernador y el cuartel general de la policía.

En respuesta al avance de los talibanes, el Pentágono en Estados Unidos dijo que enviará tres mil soldados adicionales en las próximas horas, para ayudar a evacuar al personal de la embajada estadounidense.

Reino Unido confirmó que desplegará unos 600 efectivos para ayudar a sus ciudadanos a dejar el país. Mientras que Alemania le pidió a sus ciudadanos que abandonen Afganistán lo más pronto posible.

Te puede interesar: Alemania y Estados Unidos piden a sus ciudadanos abandonar Afganistán

