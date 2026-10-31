VIDEO: Así captaron al presunto “mataperros” colocando los cebos envenenados en la Condesa

Las cámaras de vigilancia captaron el momento en que Salvador “N”, señalado como el presunto responsable de envenenar a seis perros en la colonia Condesa, habría colocado los cebos tóxicos en calles cercanas al Parque España, en la Ciudad de México.

La difusión del video permite conocer cómo habría operado el sujeto antes de que las autoridades lograran ubicarlo y detenerlo, luego de varios reportes por la muerte e intoxicación de mascotas en la zona.

Así habría colocado las salchichas envenenadas en la Condesa

En las grabaciones de videovigilancia se observa a un hombre caminando por las calles de la colonia Condesa durante la noche. Mientras avanza, realiza movimientos con uno de sus brazos y aparentemente arroja objetos al suelo.

En otro momento, el sujeto se acerca a una jardinera y continúa su recorrido por las inmediaciones del Parque España.

De acuerdo con las imágenes difundidas, los objetos que habría dejado eran salchichas utilizadas como cebos para atraer a los perros. La sospecha es que estos alimentos contenían sustancias tóxicas que provocaron la intoxicación de varias mascotas.

Así fue como las cámaras del @C5_CDMX captaron al mata perros dejando cebos con veneno en el Parque España. La @SSC_CDMX hoy lo detuvo. #Video 🎥👇🏽 https://t.co/VFIVn7gcUE — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 31, 2026

¿Quién es Salvador “N”, detenido por el envenenamiento de perros?

El hombre fue identificado como Salvador “N”, de 58 años, y detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México durante la mañana del viernes 30 de octubre.

Su aseguramiento ocurrió en el cruce de las calles Atlixco y Juan Escutia, en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que las autoridades realizaran labores de seguimiento mediante cámaras de videovigilancia.

De acuerdo con la información de la SSC, cuando los policías se acercaron para realizarle una revisión preventiva, el sujeto habría reaccionado de manera agresiva contra los uniformados, por lo que fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de resistencia de particulares.

#LoÚltimo | La alcaldesa de Cuauhtémoc, @AlessandraRdlv, informó que fue detenido el presunto responsable de envenenar a 6 perros en las inmediaciones del parque España de la colonia Condesa. Cuatro perdieron la vida y dos ya fueron dados de alta. https://t.co/ec4SaAhF4q — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 30, 2026

¿Cuántos perros murieron por los cebos envenenados en la Condesa?

El caso provocó indignación entre vecinos y dueños de mascotas, luego de que seis perros resultaran afectados por el presunto envenenamiento en las inmediaciones del Parque España.

Y es que, de acuerdo con la información difundida por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, cuatro de los animales murieron, mientras que los otros dos recibieron atención veterinaria y fueron dados de alta.

