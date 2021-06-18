Video: Cazadores matan a un oso que hirió a 4 personas en Sapporo, Japón
En Sapporo, Japón, cazadores mataron a tiros a un oso pardo, luego de que el animal hirió a cuatro personas durante su avance por la ciudad.
En la ciudad de Sapporo, Japón, cazadores mataron a tiros a un oso pardo, luego de que el animal hirió a cuatro personas durante su avance por la localidad del norte del país.
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A través de sus redes sociales, las autoridades de Sapporo, Japón, informaron que el oso fue "exterminado" y la televisión local fue la que confirmó que habían sido cazadores los que habían matado al animal.
18日朝早く、札幌市東区の市街地にクマが出没し、警察によりますと、これまでに4人が襲われるなどしてけがをし手当てを受けているということです。https://t.co/Ke9blYLQZQ pic.twitter.com/VRZ4ZgP9V6— NHKニュース (@nhk_news) June 18, 2021
Temprano en la mañana del día 18, apareció un oso en el área de la ciudad de Higashi-ku, Sapporo, y según la policía, cuatro personas han sido atacadas y heridas.
Las imágenes de televisión mostraron al oso pardo cuando caminaba por una calle residencial, cruzaba una carretera transitada y rasguñaba los portones de una barraca militar en Sapporo, Japón.
En otra secuencia también se ve cómo el oso ataca a un soldado por la espalda, antes de salir corriendo por la llegada de otra persona que auxilia al hombre, que quedó tendido en el piso. En otro momento, el oso brinca un portón y ataca al militar que custodiaba la entrada.
Una de las víctimas tenía alrededor de 40 años, otra unos 70 y otra sobre los 80 años, indicó la televisión NHK, sin dar detalles sobre el cuarto herido.
札幌は200万人都市だけど…— hina dai (@daisuke_hinata) June 18, 2021
熊が出る🐻 pic.twitter.com/q234iK0R0L
Sapporo es una ciudad de 2 millones de habitantes, pero ... Sale un oso 🐻
El avance del oso por Sapporo, Japón, obligó a cerrar las escuelas y cancelar los vuelos de un aeropuerto regional, informó la televisora NHK. Mientras era perseguido por un grupo de cazadores, reporteros y habitantes de la ciudad.
“Funcionarios de la ciudad de Sapporo, la policía de Hokkaido, una asociación de caza local y otras agencias interesadas llegaron al lugar. Están coordinando esfuerzos para capturar al oso pardo o, si se considera necesario, exterminarlo", había informado antes la autoridad local.
札幌市東区のクマ、これは怖い！普通にグラウンド歩いてる！！（7時頃栄南中グラウンドにて）熊 pic.twitter.com/J9M4VjWwrJ— ま (@ujegTL13YlnTvpv) June 17, 2021
Osos en Higashi-ku, Sapporo, ¡esto da miedo! ¡Camino por el suelo normalmente! !!
Reportan ataque de otro oso en Suzaka, Japón
El incidente en Sapporo, Japón, no fue el único registrado en ese país, ya que en la ciudad de Suzaka, en la prefectura de Nagano, las autoridades informaron que una mujer de 89 años fue atacada por un oso en su jardín y se rompió un brazo.
"Es posible que el oso se esté escondiendo en la vegetación. Por favor lleven campanas para osos y muévanse en grupos, especialmente por la mañana y por la noche", indicó la autoridad municipal.
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También aconsejó no tratar de fotografiar al animal puesto que esto "podría provocarle e instigar un ataque".
Los osos negros asiáticos son nativos de gran parte de Japón, incluida la isla principal del país, mientras que los osos pardos deambulan por Hokkaido más al norte.