VIDEO: Dos aviones de la Fuerza Aérea de Colombia chocan en el aire; hay un muerto

Este sábado 1 de julio, dos aviones de la Fuerza Aérea de Colombia chocaron en el aire durante una misión de entrenamiento en el Comando Aéreo de Combate n.2, ubicado en Apiay, Meta. El accidente dejó un militar muerto.

De acuerdo con las autoridades colombianas, la colisión ocurrió a las 17:28 horas (tiempo local) cuando dos aviones T-27 Tucano se estrellaron durante un entrenamiento.

El teniente coronel Mario Andrés Espinosa González murió debido al choque de las dos aeronaves militares. Al lugar de los hechos fue enviada una comisión inspectora para investigar y determinar las causas del accidente.

Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a la familia del piloto fallecido, el Teniente Coronel Mario Andrés Espinosa González (QEPD) y a cada uno de los hombres y mujeres de la Institución.



“Los pilotos no mueren, solo vuelan más alto” pic.twitter.com/OMQTUZhTS7 — Fuerza Aérea Colombiana (@FuerzaAereaCol) July 2, 2023

Mediante un comunicado, la Fuerza Aérea de Colombia envió sus condolencias a la familia del teniente por “la pérdida irreparable que también enluta a toda la familia aérea”.

“Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a la familia del piloto fallecido, el Teniente Coronel Mario Andrés Espinosa González (QEPD) y a cada uno de los hombres y mujeres de la Institución. Los pilotos no mueren, solo vuelan más alto”, compartió en Twitter la Fuerza Aérea Colombiana.

En tanto las Fuerzas Militares del país también enviaron un mensaje de solidaridad y aseguraron que se adelantarán las investigaciones necesarias para establecer las condiciones en que se presentó el lamentable hecho.

Video del momento en que dos aviones de la Fuerza Aérea de Colombia chocan

En un video que circula en redes sociales se pudo apreciar el momento exacto en el que las dos aeronaves chocaron mientras realizaban un entrenamiento.

En las imágenes se ve a a cinco aviones en el cielo, de pronto, los dos de hasta adelante chocaron provocando que uno de ellos se incendiara y colapsara; mientras que el otro avión involucrado logró estabilizarse y seguir en el aire.

🇨🇴 | URGENTE: Dos aviones de la Fuerza Aérea Colombiana colisionaron entre sí durante un entrenamiento en la base ubicada en Villavicencio, Meta.



Hace minutos se confirmó que murió el teniente coronel Mario Andrés Espinosa. pic.twitter.com/e8JDqf8Ajd — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) July 2, 2023

Los otros tres aviones lograron evadir el accidente y continuar con su camino sin ponerse en riesgo. Al mismo tiempo se escuchó el momento en que el avión siniestrado cae al suelo.