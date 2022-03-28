Video: compras de pánico en Shanghái por nuevo confinamiento

Pánico en supermercados de Shanghái luego que la ciudad del "Gigante Asiático" ordenara un nuevo confinamiento de sus ciudadanos. En un video se muestran las compras de pánico protagonizadas por ciudadanos en un supermercado.

Escenas caóticas se viven en la ciudad portuaria de Shanghái, luego que las autoridades anunciaran que parte de la ciudad entraría en un confinamiento a gran escala, como una medida urgente para intentar detener la propagación "nuevamente" del Covid-19.

En su primera fase, el confinamiento obligó, desde este lunes (5 am, hora local), al cierre de la mitad del este de la ciudad para efectuar cuatro días de pruebas masivas, para la segunda etapa, el confinamiento seguirá en la mitad del oeste de la ciudad, esta etapa comenzará a partir del viernes.

#China informa 6.215 nuevos casos de #coronavirus , el mayor aumento registrado en un día. Más de la mitad están en #Shanghai. En los supermercados baldas vacías por pánico y peleas de clientes mientras Shanghái se bloquea por #COVID19 . #OmicronVariant #OMICRON @PabloDiez_ABC pic.twitter.com/hgSLLESKKT — AUSTROHÚNGARO (@AUSTROHNGARO2) March 28, 2022

Shanghái, nuevo epicentro del peor brote de Covid-19 en China

La ciudad de Shanghái se ha convertido en el nuevo epicentro del peor brote de Covid-19 de los últimos dos años en China, al registrar un récord de 3 mil 500 casos, tan solo el pasado domingo.

Se trata de la primera vez en que se aplican medidas tan estrictas en esta ciudad de 25 millones de habitantes. Esto se debe en gran medida a que el Partido Comunista (en el poder) mantiene una política de "cero Covid-19" para acabar con todas las infecciones.

In #Shanghai, the most massive #lockdown in the last two years is being introduced. Residents will not be able to leave their homes. All offices, shops and restaurants are closed.

In the video, crowds of #Chinese are stocking up on food for the lockdown. pic.twitter.com/cR969u7Ja8 — Siraj Noorani (@sirajnoorani) March 28, 2022

Compras de pánico en tiendas de Shanghái

Pasillos repletos de clientes, estantes vacíos y hasta riñas se han registrado en tiendas de Shanghái donde sus ciudadanos protagonizaron compras de pánico debido al nuevo confinamiento el corazón financiero del país.

Li, residente del distrito oriental de Pudong en Shanghái, le dijo a la CNN que "un cierre total de la ciudad habría ahorrado mucho tiempo e infecciones... incluyendo el trauma psicológico de estar en un centro médico de Covid-19".

Aunque las autoridades locales dijeron en un comunicado que funcionarios locales se encargarían de que hubiera suficientes suministros para el periodo de pruebas de confinamiento, los residentes entraron en pánico y de inmediato abarrotaron los mercados que, durante el pasado fin de semana, ampliaron su horario de apertura para hacer frente a la demanda.

Los residentes se han quejado de que no pueden reabastecerse y hasta han cuestionado la capacidad del gobierno para proporcionar suficientes alimentos a la ciudad, ya que intentar comprar productos es como luchar en una "batalla perdida", aseguraron algunos de los clientes.