¡Como en Iztapalapa! Momento en que conductor atropella y arrastra a un hombre en Acapulco, Guerrero

La noche del 1 de marzo, un hombre murió luego de ser atropellado y arrastrado por un conductor en calles del puerto de Acapulco, Guerrero.

Un brutal e indignante caso que recuerda lo ocurrido en Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX), cuando una conductora identificada como Gaby, arrastró por kilómetros a un motociclista hasta causarle la muerte y permaneció prófuga durante semanas.

VIDEO SENSIBLE: Conductor arrastra y mata a un hombre en Acapulco

Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo 1 de marzo, cuando un hombre fue embestido por un Nissan Tsuru blanco. Lejos de detenerse, el conductor continuó su camino, arrastrando a la víctima por varios puntos de la ciudad.

Según reportes oficiales, el atropello fue a la altura del abandonado Hotel Las Hamacas, en la colonia Centro, sobre la Costera Miguel Alemán, una de las vialidades más transitadas del puerto.

🚨Muere hombre tras ser arrastrado casi seis kilómetros por un auto en la costera Miguel Alemán en #Acapulco pic.twitter.com/lXjpislHkj — Lo Real De Guerrero (@LoRealdeGro) March 2, 2026

En el video difundido en redes sociales se observa al vehículo avanzar con el cuerpo enganchado, sin que el conductor hiciera intento alguno por frenar.

Según los primeros reportes, el cuerpo fue arrastrado entre cinco y seis kilómetros, hasta las inmediaciones del panteón de La Garita, donde finalmente quedó tendido sobre el pavimento.

Detienen al conductor que atropelló a hombre en Acapulco

Al arribar los servicios de emergencia y corporaciones de seguridad, encontraron el cuerpo semidesnudo de un hombre, con fracturas en brazo y piernas, además de lesiones ocasionadas por el arrastre.

Peritos en criminalística realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde permanece en calidad de desconocido, en espera de ser identificado.

A comparación de la conductora Gaby, el sujeto fue identificado a través de cámaras del C5, lo que permitió que fuera detenido a tiempo por la Policía Estatal.

Aunque intentó huir, el sujeto fue localizado sobre la avenida Cuauhtémoc y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Este brutal crimen ha sido comparado con el caso de Iztapalapa, cuando en enero de 2026 una enfermera atropelló y arrastró a un motociclista antes de darse a la fuga.

La víctima, identificada como Roberto, trabajaba como repartidor y esa noche, sin deberla ni temerla, fue brutalmente arrastrado por más de dos kilómetros. Pese a sus intentos de huida, Gaby fue localizada en Oaxaca y detenida el 10 de febrero.