Revelan video de trágico accidente en carretera de Coahuila: Familia muere tras invadir carril y chocar contra un tráiler

Un video captó el momento en que un automovilista invade el carril contrario y termina impactándose contra un tráiler en el libramiento Norponiente de Ramos Arizpe, Coahuila; el accidente ocurrió la tarde del domingo, a la altura del kilómetro 31, y dejó a un hombre sin vida y cuatro personas lesionadas .

En el automóvil viajaba una familia que regresaba de Zacatecas rumbo a Apodaca, Nuevo León; tras la colisión, el conductor del vehículo murió en el sitio, mientras su esposa, dos menores de edad y uno de los operadores de las unidades de carga recibieron atención médica; el percance involucró al vehículo compacto y dos tráileres.

El video muestra cómo ocurrió el choque en Coahuila

Las imágenes permiten observar el instante previo al impacto y cómo el automóvil termina en la trayectoria de una de las unidades de carga; el material comenzó a circular después del accidente y muestra la secuencia que precedió al choque múltiple.

El percance ocurrió en una zona del libramiento Norponiente correspondiente a Ramos Arizpe; hasta ahora, la identidad y edad del hombre que murió no han sido informadas oficialmente.

La fuerza del impacto también dejó atrapada dentro del Nissan Versa a una mujer de 36 años; elementos de Bomberos de Ramos Arizpe tuvieron que utilizar equipo hidráulico para conseguir liberarla.

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Mujer y dos menores fueron trasladados a hospitales

Después del rescate, la mujer fue llevada a una unidad médica de Saltillo para recibir atención; sus dos hijos, de dos y cuatro años, también resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital de Ramos Arizpe.

Los tres sobrevivientes viajaban en el automóvil junto con el hombre que falleció; los nombres de los menores y de la mujer permanecen bajo reserva.

Uno de los conductores de las unidades de carga también sufrió lesiones; se trata de un hombre de 57 años, quien fue trasladado al Hospital General de Saltillo para recibir atención médica.

Guardia Nacional investiga las circunstancias del accidente

Después del choque, elementos de la Guardia Nacional acudieron al punto ubicado en el kilómetro 31 del libramiento Norponiente para realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades deberán establecer cómo ocurrió la invasión de carril y determinar las circunstancias que provocaron la colisión entre el auto y los dos tráileres; mientras tanto, el video permite conocer de manera visual la secuencia del accidente que terminó con una persona muerta y cuatro lesionadas.