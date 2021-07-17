VIDEO: Personas huyen aterrorizadas de un deslave en Turquía

Por lo menos seis personas murieron luego de las lluvias intensas que provocaron inundaciones y aludes en la costa de Turquía sobre el Mar Negro, el jueves pasado. Sobre esto, siguen circulando videos en los que se ven escenas estremecedoras sobre lo ocurrido, en un video se ve cuando un grupo de personas que huyen de un deslave que destroza su casa.

El aguacero que abatió la provincia de Rize arrastró autos y provocó derrumbes de viviendas; imágenes de video mostraron el deslave de barro que destruyeron plantaciones de té.

Una mujer de 75 años murió entre los escombros de su casa de tres plantas en el distrito de Muradiye, informó la agencia noticiosa estatal Anadolu. Los rescatistas retiraron además tres cadáveres de una casa de madera destruida parcialmente por el alud de barro.

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Otra de las víctimas era el administrador de la aldea vecina de Asmaliirmak, que se ahogó arrastrado por el torrente, informó la agencia.

Los equipos de rescatistas buscaban a dos personas de paradero desconocido, dijo el ministro de Salud, Fahrettin Koca, y añadió que otra persona estaba hospitalizada.

Huyen de deslave en Turquía: VIDEO

La agencia noticiosa privada DHA dijo que perros y buzos asistían en la búsqueda de las personas desaparecidas. Además, la lluvia cortó los accesos a decenas de aldeas y las privó de electricidad, informó DHA.

Las lluvias torrenciales e inundaciones repentinas son frecuentes en la zona turca del Mar Negro.

Mientras que un centenar de personas debieron abandonar sus hogares, como se observa en el video que a continuación te mostramos.

En el clip que te mostramos a continuación, se observa cuando el deslave se lleva parte de una construcción y la gente que estaba dentro sale, así como los que se encuentras alrededor huyen del lugar para salvar su vida.

Una cámara de seguridad muestra el momento en que la gente escapa de un deslizamiento e inundación provocadas por las lluvias en #Turquía.



El hecho dejó seis muertos y dos personas desaparecidas.https://t.co/noAEh6wTe9 pic.twitter.com/orxtYWAMHd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 17, 2021

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