¿Dónde lo hemos visto? Le quitaron la visa en EU y horas después cayó detenido el Fiscal General de Bolivia - VIDEO

En un giro derivado del retiro de visas por parte de Estados Unidos, autoridades de Bolivia aprehendieron al Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, y al Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, por presuntamente encabezar una estructura criminal en el Ministerio Público.

Ambos funcionarios fueron interceptados por la Policía Boliviana en el Aeropuerto Internacional Viru Viru cuando intentaban desplazarse, quedando bajo custodia oficial.

El Ministro de Gobierno, Marco Oviedo, anunció el desmantelamiento de la red y confirmó que se investiga a 14 personas. A Mariaca se le acusa de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas destinadas a proteger e incentivar el narcoterrorismo.

La acción penal ocurre días después de que el gobierno de Estados Unidos le revocara la visa a Mariaca el pasado 28 de septiembre. Antes de su arresto, el ex fiscal rechazó los señalamientos de Washington calificándolos de injerencia derivados de investigaciones locales incomodas.