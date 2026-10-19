Se desploma edificio antiguo en el centro de Ixtlahuaca, Edomex; ¿hay heridos?

¡En segundos se vino abajo! La historia le dio paso a los escombros con el colapso repentino de un edificio antiguo que data de principios del siglo XX, en el municipio de Ixtlahuaca, Estado de México (Edomex).

El derrumbe de este domingo 18 de octubre movilizó a cuerpos de emergencia, quienes acudieron al sitio de inmediato para remover los escombros y poner a salvo a las personas que caminaban por la zona, pues el edificio se localizaba en el corazón del municipio mexiquense.

Colapsa edificio del siglo XX en Ixtlahuaca, Edomex

La gente acostumbraba pasar junto a la fachada de Los Portales. Muchos quizá desconocían la historia que guardaban sus muros, testigos de casi un siglo de transformaciones en el municipio mexiquense que, con el paso de los años, vio cómo sus calles y comercios se adaptaban a la modernidad.

Sobre la calle Francisco López Rayón, el inmueble formaba parte del paisaje del centro. Hasta antes del derrumbe, el lugar albergaba una ferretería junto con negocios al lado.

Nadie imaginaba que alrededor de las 17:00 horas de este domingo, parte de su fachada terminaría desplomándose, dejando al descubierto las huellas del tiempo

¿Hubo heridos por el desplome en Ixtlahuaca?

De acuerdo con testigos, los trabajadores de la ferretería escucharon un fuerte estruendo y salieron de inmediato del lugar para ponerse a salvo, mientras parte de la estructura se venía abajo.

Tras el reporte, personal de Protección Civil se trasladó al sitio para descartar personas lesionadas, evaluar las condiciones del inmueble y determinar los riesgos que representaba la construcción.

Por fortuna, el derrumbe no dejó víctimas ni personas heridas; sin embargo, los daños materiales también alcanzaron a un negocio aledaño.

“No se cuentan con daños humanos, solo tenemos daños materiales. Ya se va a iniciar el retiro de escombros para liberar la vialidad y dejar segura la zona”, informó personal de Protección Civil.

Los trabajos se concentraron en retirar los restos de la estructura, despejar la calle y garantizar condiciones seguras para peatones y automovilistas.

Asimismo, será necesario revisar el área afectada para prevenir nuevos desprendimientos y evitar riesgos para quienes transitan por el centro de Ixtlahuaca.

¿Qué causó el colapso del edificio en Ixtlahuaca?

Hasta el momento, no se han precisado las causas que provocaron el colapso, por lo que se espera que las autoridades realicen las evaluaciones correspondientes y emitan un informe para determinar el origen.

Los daños también alcanzaron un puesto de comida cercano, mientras que de los escombros del edificio, elementos de Protección Civil lograron rescatar parte de la mercancía de la ferreteria.