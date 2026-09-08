“Cada vez a la educación se le quita más presupuesto": Reconocen a docentes mexicanos con el Premio ABC 2026 en medio de carencias educativas en México| VIDEO

Nueve maestros de distintas entidades del país fueron galardonados con el Premio ABC 2026 por implementar proyectos e iniciativas destacadas para impulsar el aprendizaje de sus alumnos. Durante el reconocimiento, los maestros expusieron las dificultades que enfrentan diariamente en el aula, señalando rezagos significativos en lectura y escritura desde la educación primaria, así como deficiencias en el sistema de educación en México.

A la par de los retos pedagógicos, los educadores advirtieron sobre la falta de infraestructura básica en zonas rurales de estados como Sinaloa, Chiapas y Oaxaca, donde persisten escuelas sin acceso a agua, energía eléctrica e internet.

Hicieron un llamado a las autoridades ante la reducción de presupuesto e insumos escolares, destacando que el esfuerzo de maestros y la creatividad en las aulas continúan siendo el principal sostén para superar las limitaciones del sistema educativo.