Desayuno escolar intoxica a más de 60 niños en Chiapas; habría sido por pollo del DIF

Las alertas se encendieron en Chiapas, luego de que 65 niños resultaron intoxicados tras consumir alimentos en una escuela primaria de la comunidad Laja Tendida, en el municipio de Venustiano Carranza.

Las autoridades analizan los alimentos consumidos durante el desayuno escolar, para corroborar que fue lo que envenenó la comida. No obstante, padres de familia señalan como responsables al DIF estatal.

Niños se intoxican en Chiapas por consumir alimentos en mal estado

Los protocolos de emergencia se activaron cuando padres reportaron a niños vomitando y con fiebre en la primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”, esto luego del desayuno.

De inmediato, 58 niños fueron trasladados al Hospital Básico Comunitario y a 7 en el Hospital Rural del IMSS, donde 11 menores se reportan como estables, pero continúan bajo observación médica.

Los pequeños de entre 6 a 12 años necesitaron de hidratación oral e intravenosa para controlar los síntomas gastrointestinales, y aunque por fortuna la tragedia no escaló a más, padres de familia exigieron respuestas.

Este fue el alimento que comieron los niños intoxicados en Chiapas|Redes sociales

¿Qué consumieron los niños durante el desayuno escolar?

A decir de las familias afectadas, los niños habrían consumido carne de pollo deshebrada que entregó el DIF como parte de los desayunos escolares, y es que las sospechas crecieron cuando se supo que los niños intoxicados fueron los únicos que comieron eso.

Por su parte, las autoridades de salud informaron que están investigando lo sucedido, mientras los papás tendrán una reunión, ya que además, señalan, en el hospital los hicieron correr por medicamentos.

Una denuncia que lamentablemente coincide con la realidad que atraviesa la entidad chiapaneca: el desabasto de medicamentos. Una crisis de insumos que el personal médico ha manifestado en repetidas ocasiones.

¿Cómo detectar que un niño está intoxicado?

Los síntomas de intoxicación varían dependiendo de la sustancia ingerida, pero los más comunes suelen ser:



Náuseas.

Vómitos.

Diarrea.

Dolor de vientre o retortijones.

Falta de apetito.

Dolor de cabeza.

Mareos y convulsiones.

Pérdida de conciencia.

En caso de que se sospeche que la intoxicación fue por ingerir un alimento. se recomienda acudir de inmediato a la clínica más cercana y evitar la automedicación.