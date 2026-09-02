El Cártel de Sinaloa y el CJNG no son la única preocupación: La Nueva Familia Michoacana surge como la tercera organización más poderosa de México | VIDEO

Mientras los esfuerzos oficiales se enfocan en los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, La Nueva Familia Michoacana se ha convertido en la tercera fuerza criminal del país.

Un estudio del investigador Víctor Manuel Sánchez Valdés revela que este grupo opera en 206 municipios de 11 entidades, incluidas 12 alcaldías de la Ciudad de México, basando su expansión en la cooperación con alcaldes y autoridades municipales.

Liderada por los hermanos Johnny “El Pez” y José Alfredo “El Fresa” Hurtado Olascoaga, por quienes Estados Unidos ofrece millonarias recompensas, la organización resurgió de su casi desaparición en 2010. El grupo ha aprovechado los vacíos dejados por la captura de capos rivales para afianzar su estructura piramidal en el centro y sur del país.

Además del tráfico de fentanilo, La Nueva Familia Michoacana diversificó sus ingresos mediante la extorsión, el secuestro, el huachicol y el robo de carga.

Especialistas en seguridad advierten sobre la necesidad de aplicar inteligencia preventiva para frenar el crecimiento de este grupo antes de que reactive una crisis de violencia mayor.