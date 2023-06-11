VIDEO: Tres guardias reales se desmayaron en el día más caluroso de Londres

Tres guardias reales se desmayaron durante el ensayo de un desfile por el cumpleaños del rey Carlos, que se realizó en el día más caluroso de Londres, donde las temperaturas de verano superaron los 30 grados celsius.

El momento fue captado en un video que se volvió viral en redes sociales, en las primeras imágenes se vio a un guardia real en el suelo, sin embargó aún intentaba tocar el trombón como el resto de su escuadra, unos instantes después se levantó y continuó con su labor; sin embargo fue escoltado fuera de la plaza para que se recuperara de la ola de calor.

🇬🇧 | FOTOS: Durante la sesión de práctica, conocida como Revisión del Coronel, al menos tres soldados colapsaron y fueron sacados en camillas, mientras que dos más fueron ayudados a bajar del patio de armas. pic.twitter.com/lps8rjKtXw — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 10, 2023

Los guardias reales ensayaban un desfile conocido como Colonel’s Review, la evaluación final antes de presentarse ante el rey durante el trooping of the Colour el próximo 17 de junio.

El príncipe William, que estaba realizando la inspección, transmitió su agradecimiento a los participantes a través de su cuenta de Twitter.

"Muchas gracias a todos los soldados (sic) que participaron en el Colonel's Review esta mañana en medio del calor. Condiciones difíciles, pero todos hicieron un muy buen trabajo. Gracias. W", dijo.

Londres experimenta el día más caluroso del año

Londres experimentó su día más caluroso del año el sábado con temperaturas superiores a los 30 grados, lo que llevó a las autoridades a emitir una advertencia sanitaria.

En el centro de Londres, los lugareños aprovecharon la marea baja y visitaron London Beach, una extensión de arena a lo largo de la orilla del río que ofrece vistas del distrito financiero de la capital y la Catedral de San Pablo.

Con información de Reuters