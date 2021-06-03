VIDEOS: Manada de elefantes salvajes deja destrucción en China

Una manada de 15 elefantes asiáticos están causando destrozos a su paso en campos y zonas residenciales en el suroeste de China, aunque hasta el momento no se reportan lesionados.

De acuerdo con medios locales, la manada de elefantes asiáticos está compuesta de seis hembras, tres machos, tres jóvenes y tres crías, que han recorrido al menos 500 kilómetros.

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A su paso han provocado daños en campos de cultivo, pasado por carreteras y, de acuerdo con medios locales, este miércoles ya se acercaban a la ciudad de Kunming, capital de la provincia china de Yunnan.

A pesar de que las autoridades de China han intentado redirigirlos hacia la reserva natural donde vivían, la manada de elefantes ha evitado estos esfuerzos.

The 15 wild Asian #elephant s that have left their habitat in Xishuangbanna National Nature Reserve in Southwest #China's #Yunnan province are still on the move to the north and “very close” to the suburbs of the province's capital city Kunming. https://t.co/sK3j0G5Lnm pic.twitter.com/6EJwbPGmXu — Amazing Yunnan (@Amazing_Yunnan) June 1, 2021

Se desconoce por qué los elefantes van al norte de China

La agencia de Xinhua indicó que este miércoles la manada de elefantes se encontraba a pocos kilómetros de los límites de Kunmíng, ciudad de alrededor de ocho millones de habitantes.

Sin embargo, se desconocen las razones por las que los elefantes están viajando hacia el norte de China, aunque consideran que la disminución en las plantas comestibles en hábitats forestales ha afectado a los animales, cuyo número ha aumentado en Yunnan en las últimas décadas.

As the wandering #elephant herd turned back south tonight after entering densely populated #Kunming city shortly, the #Yunnan forestry department is still on high alert. https://t.co/VkInpM3Mgv pic.twitter.com/PgbOeGkc3x — Amazing Yunnan (@Amazing_Yunnan) June 2, 2021

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Los gobiernos de Yunnan, que limita con Vietnam, Laos y Myanmar, han usado barricadas y toneladas de comida para tratar de cambiar el rumbo de la manada de los elefantes en las últimas semanas, mientras evacuaban áreas residenciales, pero estas acciones no han tenido éxito alguno.

Los daños que han causado los elefantes en la zona de China asciende a 1.1 millones de dólares, de acuerdo con Xinhua, y agregó que pueden surgir conflictos entre pobladores y elefantes cuando salgan de las áreas protegidas para ingresar a los pueblos, donde podrían comerse los cultivos.

15 wild Asian elephants in China’s Yunnan Province attract much attention of the country.The herd mysteriously left their traditional habitat&migrates northward for 400+km in months, even stray into human habitat.Local authorities are watching closely for the #WanderingElephants pic.twitter.com/c11lcS2tN4 — Ambassador Deng Xijun (@China2ASEAN) May 31, 2021

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