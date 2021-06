Por falla en Fastly, reportan caída de sitios web en todo el mundo

Varios sitios web de internet de importantes medios de información de varios países como The New York Times, Le Monde, BBC, The Guardian, Financial Times, El Mundo, la plataforma Reddit, así como páginas gubernamentales se vieron afectadas, casi al mismo tiempo, por una falla del suministrador Fastly.

Además de esos portales de noticias, también se registraron fallas en páginas oficiales como la de la Casa Blanca, el gobierno de Gran Bretaña e incluso el sistema de pago de PayPal, los cuales también registraron fallas técnicas la madrugada de este martes.

De acuerdo con los reportes de los sitios, la falla habría ocurrido durante este martes cuando se percataron de que no se podía consultar el sitio o presentaba fallas intermitentes constantes a pesar de que las páginas se mostraban disponibles.

Te puede interesar: Ciberataque provoca cierre de oleoductos en Estados Unidos

Algunos medios reportaron que al intentar consultar páginas como la de la Casa Blanca aparecía un mensaje de error que indicaba que el sitio web no estaba disponible.

La página web especializada en la detección de fallas de este tipo Down Detector informó que existía una avería “de gran envergadura en Fastly”, uno de los suministradores de servicio informático en Estados Unidos.

En un primer momento se desconocía el origen de esta falla que afectó de forma simultánea a varios sitios web en todo el mundo, por lo que surgieron varias teorías en torno a esto y no se descartaba un posible ciberataque de algún grupo de hackers.

#Tecnología | Masiva caída de medios, redes y sitios de gobierno en internet. Páginas de medios como New York Times, CNN y Le Monde fueron inaccesibles por problemas de Fastly, también afecta a Twitch y Reddit.



Las autoridades investigan un posible ciberataque. pic.twitter.com/sMq9vnp6ix — TCS Noticias (@tcsnoticias) June 8, 2021

Fastly confirma falla en sitio web

El suministrador Fastly, empresa británica con sede en San Francisco, reconoció un problema y en repetidas actualizaciones en su sitio web dijo que continuaba “investigando el problema”, después informó que había identificado el problema y aplicado una solución.

Sin embargo, de acuerdo con algunos medios de información de Estados Unidos, la empresa alertó que “los clientes pueden experimentar una mayor carga de origen a medida que regresan los servicios globales”.

Fastly se describe como una “plataforma de nube perimetral” que proporciona vitales servicios de computación en la nube a muchos de los sitios web de alto perfil.

A lo largo de esta mañana, el funcionamiento de los sitios afectados ha retomado sus operaciones normales.

Te puede interesar: Apple: Hackers piden 50 mdd por imágenes de nueva MacBook