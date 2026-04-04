VIDEO: Empleados frustran asalto en tienda de abarrotes; someten a asaltante armado en NL

La determinación de quienes laboran en un comercio local fue la pieza clave para frustrar un intento de robo con violencia durante las primeras horas de este día. Los trabajadores de un establecimiento de abarrotes y depósito, ubicado en la colonia Fomerrey 35, decidieron actuar por cuenta propia para defender su integridad y su fuente de empleo frente a un individuo que irrumpió en el local portando un arma.

Trabajadores de un comercio frustran intento de robo

Los acontecimientos se desencadenaron aproximadamente a las 05:00 horas, apenas unos instantes después de que el negocio iniciara sus actividades cotidianas y abriera sus puertas al público.

Bajo la apariencia de un cliente común, el sospechoso ingresó al inmueble, pero rápidamente reveló sus verdaderas intenciones al desenfundar un arma de fuego. Con el artefacto en la mano, procedió a amedrentar a una empleada que se encontraba en el área de cajas, generando un ambiente de terror y angustia que se prolongó por varios minutos entre los presentes.

Tania Montemayor reporta: un intento de asalto en una tienda de la colonia Fomerrey, en Nuevo León, fue frustrado por empleados que lograron someter al presunto delincuente. 🚨



El hecho quedó grabado en video y ya genera conversación en redes. Afortunadamente, no se reportaron… pic.twitter.com/g8Sxi9tHXP — INFO7MTY (@info7mty) April 3, 2026

La sorpresiva maniobra para neutralizar la amenaza

A pesar de la situación de riesgo y la incertidumbre, la reacción defensiva no se hizo esperar. Dos de los trabajadores, al percatarse del peligro que corría su compañera, diseñaron una estrategia rápida para sorprender al agresor.

Utilizando un segundo acceso del local, lograron salir sin ser detectados y se aproximaron al delincuente por la parte posterior. Sin dudarlo, y priorizando la seguridad del grupo por encima de su propio bienestar, sujetaron al hombre por la espalda hasta conseguir derribarlo contra el suelo.

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Al observar la acción de defensa, otros compañeros de trabajo y algunos clientes que se encontraban en el sitio se sumaron al esfuerzo para neutralizar por completo al individuo.

Con el fin de evitar que el sujeto pudiera reincorporarse o causar algún daño adicional, los empleados procedieron a inmovilizarlo de pies y manos utilizando cinta plástica. El presunto ladrón permaneció sometido en el piso del establecimiento mientras los afectados aguardaban la llegada de las fuerzas de seguridad para realizar la entrega formal del sospechoso.

Demora policial tras el reporte de auxilio

A pesar de que la solicitud de apoyo a la corporación Fuerza Civil se realizó de manera inmediata a las 05:00 horas, justo en el momento en que se desarrollaban los hechos, la respuesta institucional presentó un retraso considerable.

Los elementos policiales arribaron al comercio de la colonia Fomerrey 35 una hora después de haberse emitido el reporte de emergencia, encontrando al sujeto ya maniatado por los ciudadanos.

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Finalmente, los oficiales se hicieron cargo del detenido y lo subieron a una unidad oficial para su traslado. El presunto asaltante fue llevado a las instalaciones de la zona norte de Fuerza Civil, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes para iniciar el proceso legal por el intento de robo a mano armada.

La acción coordinada de los empleados permitió que, pese a la demora en la llegada de la patrulla, el incidente no pasara a mayores y el patrimonio del negocio quedara resguardado.

Con información de Info 7

