Balacera deja un muerto cerca del Metro Tepito en Viernes Santo

Nuevamente la violencia se hizo presente en el Barrio de Tepito. Este Viernes Santo en la Ciudad de México (CDMX) la tranquilidad se vio interrumpida por un ataque a balazos en calles de la zona.

La agresión dejó un muerto y un herido en el cruce de las calles Díaz de León y González Ortega, en la alcaldía Cuauhtémoc, a unas cuantas calles del Metro Tepito de la Línea B, que corre de Buenavista a Ciudad Azteca.

Víctima de disparos en Tepito murió dentro de una vecindad

Una de las víctimas, de aproximadamente 30 años de edad, murió dentro de una vecindad ubicada en el número 61 de la calle González Ortega, mientras que el otro hombre fue trasladado a un hospital.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegaron un operativo en la zona en espera de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Las autoridades investigan los hechos y de forma preliminar se indaga si se trató de una agresión directa, en tanto, no hay detenidos.

Padre es asesinado frente a su hijo de 11 años en Tepito

Un padre de familia fue asesinado a balazos frente a su hijo el 7 de marzo de 2026 en el barrio de Tepito, mientras que el menor de 11 años de edad resultó herido.

La agresión ocurrió en las calles Toltecas y Rivero, de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, de acuerdo con el reporte de la policía.

El menor fue diagnosticado con herida penetrante por disparo de arma de fuego en el fémur y el abdomen, por lo que lo trasladaron a un hospital para su atención médica especializada.

Cuando llegaron los paramédicos, diagnosticaron al hombre de 30 años de edad sin signos vitales por disparos, por lo que se acordonó la zona y se dio parte a las autoridades ministeriales.

Captan en video ejecución en Tepito; así fue el momento

Meses antes, el 5 de enero de 2026, un hombre perdió la vida y dos personas más resultaron heridas tras un ataque a balazos en una zona comercial cercana a Tepito.

Testigos escucharon varios balazos de manera al interior del establecimiento. El ataque quedó grabado. En el video se observa a un sujeto acercarse a un local en Manuel Doblado y Obrero, y sin importar la presencia de varios transeúntes, disparó.