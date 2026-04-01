Rompieron vitrinas y salieron como si nada: Sujetos roban tienda departamental frente a clientes y empleados en Cuernavaca, Morelos

¡Otra vez la inseguridad! Ahora fue en Cuernavaca, Morelos. La noche de este martes, la sucursal de una tienda departamental ubicada en la zona llamada Casa de Piedra, sobre la Avenida Plan de Ayala, sufrió un robo por parte de dos sujetos.

Ambos rateros se metieron como Juan por su casa y robaron todo lo que se encontraron en el camino, incluyendo dispositivos electrónicos como celulares.

ASALTARON SANBORNS CASA DE PIEDRA, EN PLAN DE AYALA



Un asalto a una tienda departamental Sanborns generó movilización policiaca la noche de este martes sobre la avenida Plan de Ayala, en la colonia Lomas del Mirador, en Cuernavaca.



Los hechos se registraron cuando dos… pic.twitter.com/sUCTHdwHy9 — 24 Morelos (@24_morelos) April 1, 2026

Sujetos con cascos robaron tienda departamental en Cuernvaca, Morelos

Los delincuentes ingresaron al local portando cascos de motociclista, una táctica común para evitar que las cámaras de seguridad captaran sus rostros con claridad.

Sin importarles la presencia de empleados, clientes y hasta guardias de seguridad, ambos personajes atracaron la tienda ubicada en la colonia Lomas del Mirador.

Así fue como delincuentes vaciaron vitrinas de tienda departamental en Morelos

Una vez en el área de telefonía, los asaltantes no perdieron tiempo intentando abrir las cerraduras. De forma agresiva, quebraron los cristales de las vitrinas, provocando un ruido seco que alarmó a todo el personal.

El ataque fue muy rápido y mientras sucedía, varios clientes buscaron refugio en otros pasillos al no saber si los sujetos portaban armas.

¿Cómo escaparon los asaltantes de la tienda departamental?

Con las manos llenas de teléfonos celulares, los dos hombres salieron de la tienda hacia el estacionamiento. Ahí habían dejado una motocicleta, en la cual se dieron a la fuga por la Avenida Plan de Ayala de manera inmediata.

Ambos ladrones lograron perderse rápidamente entre las calles aledañas de la colonia Jacarandas, aprovechando el tráfico de la zona.

¡Violento robo en #Cuernavaca! 🚨📱 Sujetos con cascos negros asaltaron el área de telefonía de una tienda en Plan de Ayala, Col. Lomas del Mirador. Rompieron vitrinas y huyeron en motos tras llevarse varios equipos. Operativo en curso. 🚔🏍️#Seguridad #Morelos #DesdeOtroÁngulo pic.twitter.com/JKanRMzYRl — Desde Otro Ángulo Mx | DOA MX (@DOA_MX) April 1, 2026

Activan operativo policial que no sirvió de nada

Tras recibir el reporte al número de emergencias, elementos de la policía estatal y municipal acudieron al lugar para realizar un operativo y localizar a los responsables.

Después de recorrer las calles, autoridades no encontraron nada y, como de costumbre, no hubo ni un solo detenido.

La falta de unidades en puntos estratégicos permitió que los motociclistas se esfumaran sin dejar rastro.

Fiscalía tendría que investigar robo en tienda departamental de Morelos

Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado debería investigar los hechos y detener a los responsables. La denuncia formal por parte de la tienda departamental tendría que ser el primer paso que lleve a las autoridades a hacer su trabajo.