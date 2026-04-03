¡Como a la maestra Irma! Secuestran a hombre y lo obligan a grabar un video en Minatitlán, Veracruz

El secuestro de un empresario, identificado como Alberto "N", en Minatitlán y su aparición en un video, obligado a confesar presuntos vínculos con el robo de combustible, vuelve a exhibir la incapacidad del gobierno de Rocío Nahle García de contener la violencia que demuestra, opera con total impunidad en Veracruz.

El caso de Alberto, quien presuntamente fue sacado por la fuerza de su casa por sujetos armados, no es aislado. Se suma a una preocupante cadena de videos donde víctimas son forzadas a declarar frente a cámaras, rodeados de criminales. Como el caso de la maestra Irma Hernández, cuya muerte sacudió al país entero.

Empresario reaparece en un video rodeado de sujetos armados en Veracruz

"No me han pegado, me han dado de comer, me han dado de beber, estoy aquí porque le compré producto al X" son parte de las palabras que dice Alberto.

Después, dice más nombres ligados presuntamente al robo de combustible en la región. En dicho video, de aproximadamente 28 segundos, se ve a la víctima en un terreno con abundante vegetación, rodeado por sujetos encapuchados, vestidos de negro y armados con armas largas.

Aunque trascendió que fue liberado con vida, el patrón se repite: víctimas sometidas, videos difundidos y silencio oficial. Sí, porque a pesar de las imágenes tan graves, el gobierno de Veracruz no ha dado a conocer una respuesta oficial.

Caso Irma Hernández: el gobierno minimizó su muerte a "un infarto"

El material difundido a través de redes sociales no recuerda a la maestra jubilada Irma Hernández, quien el 18 de julio de 2025 fue reportada como desaparecida, luego de salir a trabajar en su taxi en el municipio de Álamo Temapache.

En medio de la angustia, se difundió un video atribuido a la mafia veracruzana, donde se observa a la mujer siendo sometida por varios hombres armados y obligada a grabar un mensaje.

El video explotó en redes sociales porque evidenció una crisis de inseguridad. Evidenció a un estado a merced de los criminales, quienes pueden llevarse a mujeres a la fuerza y después matarlas por no querer pagar derecho de piso.

Pero la indignación superó todos los límites, cuando la gobernadora Rocío Nahle salió a decir que la maestra murió por un "infarto".

"La maestra fue violentada, eso lo dije, fue violentada desgraciadamente padeció un infarto, esa fue la realidad les guste o no les guste", fueron las palabras de la gobernadora morenista, al ser cuestionada por un caso que tocó fronteras.

Hoy los grupos criminales no sólo privan de la libertad: exhiben, imponen y comunican. Del otro lado, las autoridades minimizan, guardan silencio o simplemente llegan tarde.