VIDEO: Hombre da puñetazo a enfermero que le pidió usar cubrebocas

Un enfermero fue golpeado cuando pidió a un usuario del Metro de Madrid que se colocará el cubrebocas en el transporte público, hecho que causó indignación en redes sociales.

De acuerdo con medios españoles, los hechos ocurrieron el pasado jueves en la estación Alto del Arenal del Metro de Madrid.

En el video que circula en redes sociales, se observa a un joven golpeando en un ojo al enfermero posiblemente con un objeto aunque parece ser un puñetazo.

Posteriormente, antes de salir del vagón del Metro, el agresor le grita al enfermero: “Gilipollas, ojalá te mueras”.

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Tras el fuerte golpe, la víctima tuvo que permanecer unos segundos paralizado, hasta poder recuperarse.

En el video se puede ver que el joven agresor viste con una gorra rosa, playera negra, short y mochila, mientras que la víctima trae unos jeans y una camisa negra.

De lo contundente del golpe, los lentes del enfermero cayeron sobre los asientos, mientras que el agresor recoge un objeto del lugar en donde al parecer iba sentado.

La Policía ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar al agresor que clavó un punzón en el ojo a un sanitario en el metro de Madrid tras pedirle que se pusiera la mascarilla.pic.twitter.com/yz8wKT37JK — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) July 18, 2021

Agresor de enfermero era el único que no portaba cubrebocas

Al lugar se trasladaron vigilantes de seguridad contratados por el Metro de Madrid, quienes avisaron a la Policía Nacional sobre los acontecimientos.

Las primeras hipótesis señalan que el ataque se habría suscitado luego que el enfermero le solicitó al joven que se colocara el cubrebocas.

De acuerdo con testigos, el agresor era la única persona en el vagón que no portaba el cubrebocas, el cual es obligatorio en el transporte público de Madrid.

Por el golpe, el enfermero tuvo que ser ingresado en el Hospital 12 de octubre, donde fue intervenido por una lesión muy grave en el ojo, informó por su parte ABC.

En tanto, la policía pidió ayuda a la ciudadanía para identificar al agresor.

El diario El Mundo informó que es la Brigada Móvil de la Policía Nacional la que investiga los hechos.

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